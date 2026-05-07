"Tiem būs jābūt baigiem nažiem!" Kurš speciālists gribēs tikai par 1900 eiro iet padomēs "piehaltūrēt"?
Armands Puče TV24 raidījumā “STOPkadri” ar nesaudzīgu ironiju analizē dabas stihijas un valsts pārvaldes sakritības. Viņa vērtējumā nesenais vējš nav tikai dabas parādība, bet gan lakmusa papīrs tam, cik nesaimnieciski un absurdi tiek vadīti valsts stratēģiskie procesi.
A. Puče pasmejas par situāciju, kurā daba “paņirgājusies” par cilvēku centieniem – lai gan tā bijusi veca iekārta, pati situācija izskatās komiski – vēja enerģijas ieguves rīks neiztur pašu vēju.
Taču vēl absurdāks ir turpinājums: “Smieklīgi ir tas, ka, tiklīdz kaut kas nogāžas un netiek pieskatīts, to tūlīt pat apzog. Atnāk Tiklīdz kaut kas šķietami nevienam nepieder vai netiek uzpasēts, visiem ir viena alga – momentā apzog.”
Padomes loceklis kā “profesionāls piestrādātājs”
Puče tālāk pievēršas Klimata un enerģētikas ministrijas izsludinātajam konkursam uz divām vietām uzņēmuma “Augstsprieguma tīkls” padomē. Viņš analizē šī amata finansiālo un morālo pusi:
Alga: Oficiāli tiek piedāvāti 2500 eiro pirms nodokļiem (aptuveni 1900 eiro “uz rokas”). No vienas puses, tas neizskatās pēc milzu peļņas, bet Puče norāda uz “āķi” – šo darbu drīkst apvienot ar citiem amatiem.
Reālā rīcība: “Pārsvarā šiem cilvēkiem pamata nodarbošanās ir citur, un padomē viņi vienkārši pieslēdzas. Tā ir tāda papildu piešancēšana. Beigās tā arī izskatās – viņi tur tiešām tikai piestrādā starpbrīžos.”
Puče šo sauc par “izvirtību”, kas raksturīga visām valsts kapitālsabiedrību padomēm – cilvēki saņem valsts naudu par darbu, ko veic kā hobiju vai papilddarbu.
Valsts nespēja un “Eiropersonāla” uznāciens
Asu kritiku saņem arī pats padomes locekļu atlases process. Izrādās, ka ministrijā paši nespēj atrast divus padomes locekļus, jo “trūkst resursu”. Puče ironizē, ka viss laikam ir atdots vēlēšanu IT sistēmu sakārtošanai (atsauce uz izskanējušo tēmu par LVM), tādēļ talkā tiek saukta privāta personāla atlases kompānija “Eiropersonāls”.
“Eiropersonāls – skan jau labi. Bet ko viņi atradīs? Viņi atradīs to pašu vienu džeku, kurš jau kaut ko vada citā ministrijā vai valsts uzņēmumā, un piedāvās viņam vēl vienu vietiņu, kur piestrādāt. Jo “Augstsprieguma tīklam” tieši tagad un tieši divus šādus personāžus vajag.”
Nobeigumā Puče secina: ja reiz vējš gāž turbīnas, tad jāskatās, kādus “baigos nažus” šīs atlases firmas atradīs padomei, lai nākamreiz turbīnas negāztos.