Foto: Shutterstock

Maini savu uzvedību, ja vēlies panākumus savā privātajā dzīvē! Horoskopi 13.oktobrim Ieteikt







Auns

Tev izdosies panākt to, ka apkārtējo rīcība balstīsies uz reālām zināšanām, nevis kādiem pieņēmumiem. Un par to lielā mērā paldies būs jāsaka tieši tev!

Vērsis

Šodien tev būs iespēja pārliecināt cilvēkus par to, ka tieši tev ir taisnība, nevis viņiem. Pacenties gan to izdarīt caur jokiem, jo nevienam nepatīk sajust to, ka viņš ir kļūdījies…

Dvīņi

Pārmērīga uztraukšanās parasti noved pie ātrākas novecošanas. Tev pašam ir pietiekami daudz savu rūpju, kāpēc gan censties sevi apgrūtināt ar svešu cilvēku rūpēm? Velti savu laiku tikai tam, kas attiecas uz tevi pašu!

Vēzis

Maini savu uzvedību, ja vēlies panākumus savā privātajā dzīvē. Ja tu ietiepsies un paliksi pie sava, neatzīstot ne savas kļūdas, ne savu vainu, nebrīnies, ka tava privātā dzīve juks kā kāršu namiņš.

Lauva

Šodien tev būs diezgan grūti tikt galā ar savu aso mēli. Nav jau tā, ka tu runātu gluži nepatiesību, taču jāapzinās, kādos apstākļos un kam teikt to, ko tu vēlies. Varbūt reizēm ir vērts nogaidīt?

Jaunava

Pacenties vairāk ieklausīties sava sarunu biedra jautājumos, jo var gadīties, ka viņš tev vaicā kaut ko jau trešo reizi, bet tu viņam atbildi nepareizi, jo neesi pat saklausījies jautājumu.

Svari

Tu kaut kam vari piekrist, bet vēlāk to rūgti nožēlot. Tāpēc tad, kad saki savu “jā”, trīs reižu padomā, kam tu piekrīti un kādā veidā tas tev var noderēt. Piekrīti tikai tad, kad zini, ka nepārdomāsi.

Skorpions

Reizēm attālums no idejas rašanās brīža līdz tās īstenošanai var ievērojami saīsināties. Tas var aizņemt ļoti maz laika! Šodien tev, iespējams, būs iespēja par to pārliecināties.

Strēlnieks

Šodien tev vajadzētu uzmanīgāk ieklausīties, ko tev saka apkārtējie, un, ja jūti, ka esi pieļāvis kļūdu – atvainojies, un atzīsti to. Stūrgalvība ir pēdējais, kas tev šodien vajadzīgs.

Mežāzis

Mīlas lietās tev šodien nāksies uzņemties dažas jaunas saistības. Taču tas nav nemaz tik briesmīgi, īpaši tāpēc, ka tas tev dos arī ko jaunu pretī.

Ūdensvīrs

Vissvarīgākais, kas tev šodien jādara – jālūkojas pareizajā virzienā. Ja tu spēsi to izdarīt, spēsi ieraudzīt to, ko tev grib parādīt zvaigznes, būsi uzvarējis!

Zivis

Šodien tev vajadzētu būt ļoti uzmanīgam, jo neuzmanība tev dārgi maksās, patiesībā tā pat var radīt reālas briesmas. Lai izvairītos no visām nepatikšanām, vienkārši ievēro piesardzību.