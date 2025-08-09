#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Attiecību slepkavas: 5 ikdienišķas lietas, kas bieži noved pie sāpīgas šķiršanās

16:03, 9. augusts 2025
Ir daži izplatīti šķiršanās iemesli, ko zina visi: neuzticība, finanšu problēmas un nepārtraukta strīdu sērija. Tomēr daudzi neapzinās, ka šo problēmu dziļākais cēlonis bieži ir aizvainojums.

Aizvainojums var radīt pastāvīgu dusmu un rūgtuma sajūtu, kas nopietni kaitē attiecībām ar partneri. Drīz vien zūd uzticība, sākas ķildošanās vai destruktīva uzvedība. Ja šo ciklu neaptur laikus, tas var novest pie nopietnas šķiršanās vai pat laulības šķiršanas.

Pirmais solis? Meklēt tās “normālās” lietas, ko pāri dara, bet kas bieži vien veicina aizvainojuma pieaugumu.

5 lietas, kuras pāri sāk uzskatīt par normālām, bet kas patiesībā izraisa šķiršanos

1. Nelīdzsvarota pienākumu sadale

Ir viegli domāt, ka kāds tevi ir “ievainojis” ar savu rīcību. Taču nereti cilvēki pārprot situāciju vai iedomājas, ka partneris ir rīkojies ļaunprātīgi, pat ja tā nav bijis.

Piemēram, heteroseksuālās attiecībās, ja sieviete rūpējas par bērniem, kamēr partneris spēlē spēles, pavada laiku ar draugiem vai atpūšas.

