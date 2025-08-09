#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vasara vēl nepadodas: kādi laikapstākļi gaidāmi nedēļas izskaņā? 0

LETA
15:48, 9. augusts 2025
Nedēļa noslēgsies ar siltu dienu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Naktī debesis skaidrosies vien brīžiem, valsts austrumu daļā īslaicīgi līs, iespējama arī kāda zibens izlāde. Atsevišķos rajonos sabiezēs migla. Vējš būs lēns, bet negaisa laikā lokāli gaidāmas krasākas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10…+15 grādiem.

Galvaspilsētā brīžiem debesis skaidrosies, un nakts aizritēs bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz +12…+14 grādiem.
Dienā sauli palaikam aizsegs kāds mākonis, pēcpusdienā vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš saglabāsies lēns, un gaiss iesils līdz +21…+26 grādiem.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Joprojām pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +24…+26 grādiem.

