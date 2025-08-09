#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Putins gatavo bīstamu pārsteigumu: Krievija slēdz teritoriju kodolraķetes “Burevestņik” izmēģinājumam 0

13:17, 9. augusts 2025
Tuvāko dienu laikā Krievija, iespējams, veiks kārtējo starpkontinentālās spārnotās raķetes “Burevestņik” izmēģinājumu, raksta “The Barents Observer”.

Krievijas armija slēgusi gaisa telpu aptuveni 500 kilometru garā joslā gar Novaja Zemļa rietumu krastu.

Lidojumu ierobežojumi stājušies spēkā 7. augusta vakarā un būs spēkā līdz 12. augustam, aizliedzot pārlidot zonai aptuveni 40 000 kvadrātkilometru platībā.
Vienlaikus novērota vairāku kuģu pārvietošanās no Pankovas poligona līča uz novērošanas punktiem Barenca jūras austrumu daļā.

Sagatavošanās iespējamiem izmēģinājumiem notikusi vairākas nedēļas.  Rogačjovas gaisa spēku bāzē atrodas divi “Rosatom” lidaparāti, kas iepriekš piedalījušies līdzīgās operācijās.

Pie Novaja Zemļa krastiem reģistrēti vismaz četri kuģi, kas pārvietojas gar arhipelāgu, tostarp kravas kuģis “RZK Konstanta”, zvejas kuģi “Tavr”, “Buhov” un “Petrogradski”, kā arī traleris “Ekarma-2” un pētniecības kuģis “Geolog Pečurkov”.

Eksperti norāda, ka civilie kuģi varētu pildīt arī militārās izlūkošanas uzdevumus – prakse, kas plaši izmantota jau Aukstā kara laikā, kad zem civilās misijas izkārtnes tika veikta radioelektroniskā izlūkošana.

Pastiprinātu interesi par notiekošo izrāda arī ASV. 6. augustā virs Barenca jūras manīts amerikāņu lidaparāts “WC-135R Constant Phoenix”, kas ņem atmosfēras paraugus radioaktīvo izotopu noteikšanai.

Šādi “Burevestņik” izmēģinājumi saistīti ar paaugstinātu avāriju risku un iespējamiem radioaktīvo vielu izmešiem gan atmosfērā, gan jūrā.

Iepriekš eksperti norādījuši, ka tieši “Burevestņik” varētu būt avots neparastiem radiācijas pieaugumiem ne tikai Krievijas ziemeļos, bet arī Eiropā.

