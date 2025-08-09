Putins gatavo bīstamu pārsteigumu: Krievija slēdz teritoriju kodolraķetes “Burevestņik” izmēģinājumam 0
Tuvāko dienu laikā Krievija, iespējams, veiks kārtējo starpkontinentālās spārnotās raķetes “Burevestņik” izmēģinājumu, raksta “The Barents Observer”.
Krievijas armija slēgusi gaisa telpu aptuveni 500 kilometru garā joslā gar Novaja Zemļa rietumu krastu.
Vienlaikus novērota vairāku kuģu pārvietošanās no Pankovas poligona līča uz novērošanas punktiem Barenca jūras austrumu daļā.
Sagatavošanās iespējamiem izmēģinājumiem notikusi vairākas nedēļas. Rogačjovas gaisa spēku bāzē atrodas divi “Rosatom” lidaparāti, kas iepriekš piedalījušies līdzīgās operācijās.
Pie Novaja Zemļa krastiem reģistrēti vismaz četri kuģi, kas pārvietojas gar arhipelāgu, tostarp kravas kuģis “RZK Konstanta”, zvejas kuģi “Tavr”, “Buhov” un “Petrogradski”, kā arī traleris “Ekarma-2” un pētniecības kuģis “Geolog Pečurkov”.
Pastiprinātu interesi par notiekošo izrāda arī ASV. 6. augustā virs Barenca jūras manīts amerikāņu lidaparāts “WC-135R Constant Phoenix”, kas ņem atmosfēras paraugus radioaktīvo izotopu noteikšanai.
Iepriekš eksperti norādījuši, ka tieši “Burevestņik” varētu būt avots neparastiem radiācijas pieaugumiem ne tikai Krievijas ziemeļos, bet arī Eiropā.