Veselīgāks nekā veikalā nopērkamais! Mājās gatavots kečups bez etiķa 0
Tomātu laiks pilnā sparā! Šodien piedāvājumā recepte mājās gatavotam kečupam. Pamēģini!
Sastāvdaļas
• 2 kg gatavu tomātu
• 2 palieli sīpoli
• 4 lielas ķiploka daivas
• 2–3 ēdamkarotes cukura
• 1 ēdamkarote Vorčesteras mērces (var arī iztikt bez tās)
• 1 ēdamkarote kaltēta bazilika (var izmantot arī svaigu)
• 2 ēdamkarotes tomātu pastas
• Sāls pēc garšas
Pagatavošana.
Katram tomātam augšpusē iegriež krustiņu, tad dārzeni pusminūti patur verdošā ūdenī, pēc tam iemērc aukstā ūdenī. Pēc tik krasas temperatūras maiņas mizai vajadzētu atdalīties bez problēmām.
Tomātus sadala vairākos gabalos, izņem serdi. Sīpolus sagriež gabaliņos, ķiploku sakapā. Sīpolus cep uz pannas sakarsētā eļļā (25 ml), līdz tie kļūst caurspīdīgi. Pievieno ķiploku, kaltētu baziliku un turpina cept vēl minūti. Tad pieber sāli, cukuru un izmaisa. Pieliek gabalos sagrieztus tomātus, tomātu pastu un Vorčesteras mērci. Visu uzvāra, sagaidot pirmo burbuli, tad samazina uguns stiprumu un turpina vārīt, līdz mērce uz pusi reducējusies (iztvaikojusi). Jo ilgāk vāra, jo mērce kļūst biezāka.
Nobeigumā pielej atlikušo olīveļļu, izmaisa un vēlreiz ātri uzkarsē. Pilda traukos. Lai kečups būtu viendabīgs, pirms pildīšanas burkās var sablendēt. Ja kečups paredzēts ilgstošai glabāšanai, burkas sterilizē un hermētiski aizvāko. Glabā ledusskapī.
Tomātus blanšē un noņem mizu. Tad sablendē vai samaļ gaļas mašīnā un vāra. Pievieno sablendētu sīpolu, ķiploku un pusi cukura. Garšvielas samaļ un pieber masai. Turpina vārīt uz lēnas uguns, kamēr masa samazinās uz pusi. Pievieno atlikušo cukuru, sāli, etiķi un vāra vēl 15 minūtes. Masu lej sterilās burciņās un aizvāko.