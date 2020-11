Mamogrāfija ar tomosintēzi. Kas tas ir? Ieteikt





Par to pastāsta Anita Kamenščikova, VCA medicīnas centra “Aura” vadītāja, un Arvīds Irmejs, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Krūts slimību centra vadītājs, profesors.

Kā skaidro Kamenščikova, mamogrāfija ar tomosintēzi ir tad, kad krūts dziedzeris tiek skatīts no priekšas un no aizmugures. Šā pārbaude nodrošina to, ka ārsts būs paskatījies visas iespējamās lietas, kas varētu būt krūtīs.

Savukārt Irmejs piebilda, ka parastajā mamogrāfijā vienai krūtij tiek iegūti divi attēli. Bet mamogrāfijā ar tomosintēzi tiek iegūts krūts attēls, kurā krūts tiek sagriezta milimetra slāņos visā tās izmērā.

Visu “RīgaTV 24” raidījumu “Dr. Apinis” iespējams noskatīties šeit (1. daļa) un šeit (2. daļa).