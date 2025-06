Foto: ekrānuzņēmums

"Man ir bijis milzīgs kauns!" Elīna Didrihsone atzīstas noslēpumā, ko trīs gadus slēpusi no visiem – pat no savas ģimenes







Populārā pašmāju influencere Elīna Didrihsone sociālajā tīklā “Instagram” publicēja ierakstu un video, ko uzņēmusi no Mežaparka Lielās estrādes, ar atzīšanos noslēpumā. Viņa trīs gadus slēpusi atkarību no smēķēšanas. Liela daļa šo noslēpumu bija jau atklājuši, tomēr šī ir pirmā reize, kad Didrihsone par to atklāti runā.

“Vēl mēnesi atpakaļ man prātā pat nevarētu ienākt doma, ka es varētu ar Jums par šo padalīties. Šie ir bijuši mani 5%, kurus esmu turējusi savā sirdī, par ko man ir bijis MILZĪGS KAUNS, kas vienmēr ir bijis pretrunā – bet vienmēr centos attaisnot to, sakot sev – TAS JAU NAV NEKAS TĀDS…

Šis ir pārāk drosmīgs solis – pastāstīt to Jums…

Šis ir bijis smagākais mēnesis manā dzīvē, katram ir savi izaicinājumi, bet šis ieradums – CĪŅA AR SEVI, kas ir grūtāk kā iekarot pilsētu…

21 dienu es DALĪŠOS ar to, kas notiek manā ikdienā – neskatoties uz to, ka katru dienu filmēju savas sajūtas, ES NEBIJU PĀRLIECINĀTA, ka varēšu šo izbeigt VIENREIZ UN PA VISĀM REIZĒM.

Bet tagad es to varu pateikt DROSMĪGI.

Es būšu pateicīga, ja nenosodīsiet mani – bet es zinu, ka nosodījumi būs.. ES ESMU UZ TO GATAVA, jo ne visiem ir bijušas atkarības un ne visi zin, kā to uzveikt,” raksta Didrihsone, publicējot video, kurā atklāj, ka trīs gadus smēķē elektroniskās cigaretes.

Influencere stāsta, ka “trīs gadus smēķēja kā skurstenis”. Pirmo gadu viņa to slēpa pat no vīra Naura. Viņa atklāti stāsta, ka nevarēja izturēt bez saltu pīpēšanas pat desmit minūtes.

Šobrīd viņa nesmēķē jau 21 dienu. Kā stāsta influencere, viņa ir atmetusi sevis dēļ. “Tas bija lielākais dzīves izaicinājums.” Turpmāk viņa atklāti dalīsies ar saviem sekotājiem, kā viņai veicies ar atmešanu, kas viņas 27 gados izrādījies ļoti smags pārbaudījums. Savā video uzrunā viņa arī atzīst, ka “neviens nav perfekts.”

