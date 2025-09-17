“Man labāk aiziet smaidot!” Pugačovas ieraksts soctīklos pēc sensacionālās intervijas Jūrmalā satrauc fanus 2

15:17, 17. septembris 2025
Krievijas estrādes karalienes Allas Pugačovas Jūrmalā pēc septiņu gadu pauzes sniegusi pirmo interviju un tā burtiski ir uzspridzinājusi internetu. Savs viedoklis, protams, arī dzimtenē dzīvojošajiem Allas faniem.

“Mirklīgā vēlme runāt ir zudusi. Vai nebūtu labāk vienkārši iztukšot savu glāzi. Man labāk aiziet smaidot,” pārfrāzējot Visocka dziesmu un ievietojot sociālajos tīklos foto, Alla Pugačova komentējusi savas sajūtas pēc savas intervijas, kura raisījusi tik lielu rezonansi.

Nepilnas nedēļas laikā intervija skatīta gandrīz 20 miljonus reižu, bet viņas ierakstam sociālajos tīklos pāris stundu laikā bija jau 100 000 atzīmes “Patīk”.

Jaunais rekords parādīja, cik lielu interesi Pugačova izraisa, neskatoties uz spiedienu un mēģinājumiem viņu diskreditēt Krievijas Federācijā.

Salīdzinājumam, Vladimira Putina intervija ar amerikāņu TV vadītāju Takeru Karlsonu, kas tika plaši reklamēta Krievijas valsts medijos, ieguva tikai aptuveni 7,4 miljonus skatījumu.

Kādu aizkustinājusi Allas Pugačovas atklātība un uzskatu brīvība, viņas taisnīguma izjūta un bezbailība. Turpretī citu tā aizvainojusi un sadusmojusi. Turklāt prokremlisko mediju un interneta botu reakcija izrādījās paredzama: Krievijas medijos parādījās desmitiem virsrakstu, kuros izsmej un apvaino dziedātāju.

Daudzi tagad Allas vārdos Instagram ierakstā saskatījuši nožēlu, ka viņa sniegusi šo interviju, un apsolījumu turpmāk vairs neizteikties.

