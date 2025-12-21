pexels.com/Kampus Production

Vai zināji, ka, izvēloties trauku mazgāšanas sūklīti, ir jāpievērš uzmanība tā krāsai? Lūk, kam katra švammīte ir paredzēta 0

Vai esat kādreiz aizdomājušies, kāpēc trauku mazgājamās švammītēm ir tik daudz krāsu? Lielākā daļa cilvēku vienkārši izvēlas to, kas gadās pa rokai, nemaz nepievēršot uzmanību sūkļa krāsai, taču tai ir nozīme. Kā izrādās, tā var daudz ko pateikt par švammītes funkcionalitāti.

Izrādās, ka katras švammītes krāsa ir saistīta ar tās abrazivitātes pakāpi jeb raupjumu. Krāsa palīdz saprast, cik mīksta vai gluži pretēji, cik cieta ir švamme, vēsta ārzemju mediji.

Zaļā krāsa

Zaļā krāsa parasti raksturīga universālām švammēm ar vidēju līdz augstu abrazivitāti. Tās labi der ikdienas trauku mazgāšanai, īpaši tad, ja nepieciešams notīrīt piekaltušus netīrumus, taukus vai viegli piedegušas vietas. Šo švammi var izmantot lielākajā daļā virtuves darbu, taču nav ieteicams to lietot uz jutīgām virsmām, jo pastāv risks atstāt skrambas, piemēram, uz teflona vai spoguļvirsmām.

