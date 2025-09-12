Foto: ekrānuzņēmums no video,

VIDEO. “Uz galda bija dokumenti ar visu, ko esam teikuši par Krieviju,” Pugačova pirmo reizi atklāj, kā bēgusi no Kremļa 16

kokteilis.lv
13:28, 12. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Gadiem ilgi Alla Pugačova nav sniegusi Latvijā nevienu interviju, beidzot viņa ir runājusi un vairs neko nenoklusē – runā par ģimeni, meitu, kura ir Latvijas melnajā sarakstā, par bēgšanu no Krievijas, Krikorovu, Galkinu un dzīvi šodienas realitātē. Saruna ir apmēram trīs stundas gara.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Lasīt citas ziņas

“Es sniedzu šo interviju, jo ir kaut kādi mīti un muļķīgās baumas, kuras es pati jau sen vairs neņemu vērā. Taču es gribu, lai mani bērni zinātu patiesību par tēti, par mammu. Bet to, kas notiek pasaulē, viņi jau tāpat zina,” intervijas sākumā no Krievijas emigrējušajai žurnālistei Katerinai Gordejevai sacīja Alla.

“Maksims bija ārzemēs, es – mājās, un man vajadzēja doties ārstēties uz Izraēlu. Mani vienkārši izglāba, jo tur bija dakteris, kas man toreiz varēja palīdzēt. Tiklīdz es aizbraucu, sākās… Tas dumjais mācītājs Tkačovs: “Ak, kāda laime, ka attīrījies gaiss! Viņa ir prom!” Bet es nekur netaisījos aizbraukt. Domāju – nu, laikam tas vienkārši ir viņa viedoklis, jo mēs esam pret karu,” 2022. gada februāri atceras Alla.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Neticēsiet, bet šīs 3 labās īpašības atbaida vīriešus
Elpo pakausī un stumjas virsū! Cilvēki izgaismo būtisku problēmu, ar ko nākas bieži saskarties iepērkoties
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks

“Tad man uzbruka kaut kādi citi cilvēki, rakstīja par mani uz Ostankino. Vieni vienīgi apvainojumi. Nu, ja reiz nepatīku, sāku domāt – ko man te darīt? Maksims tajā laikā jau bija izteicies par karu, kad Kirienko uzaicināja mani aprunāties. Es aizgāju. Viņš jautāja, kas man nepatīk.

Atbildēju, ka neesmu mierā ar visatļautību. Es varu visu pārdzīvot un laist gar ausīm, bet mani satrauca visatļautība attiecībā uz mūsu ģimeni. Es uzskatu, ka tas ir ļoti slikti,” sarunu ar politiķi atminas Alla.

Tad viņa pamanījusi, ka uz galda izklāti visi savāktie materiāli par viņas vīru komiķi Maksimu Galkinu – ko teicis, kā teicis… Kirienko mierinājis Allu, ka saprot – tas viss pateikts emociju karstumā, viss būšot labi. “Es viņu pat nobučoju uz atvadām, teicu: “Līdz vēlākam, Serjoža!” Un zināju, ka diez vai mēs kādreiz vēl satiksimies,” atceras Alla.

“Sajūta bija ļoti aizdomīga – viss tik viegli un patīkami – sak, dzīvojiet normāli, jūs esat nacionālais lepnums,” atceras dziedātāja un turpina, sakot, ka “pēc divām dienām Maksimu pasludināja par ārzemju aģentu,” rūgti pasmaida Alla.

Viņa arī stāsta, kā jūtas, ka pašas vecākā meita Kristīna Orbakaite Latvijā ir melnajā sarakstā un nedrīkst ieceļot.

“Protams, šī ir dīvaina situācija, lai gan man – saprotama,” atzina Alla. “Valstī ir satraukums, un saprotams, kāpēc. Valdība grib parādīt cilvēkiem, kā viņi sargā savas valsts drošību. Kristīna vienkārši trāpījās pa rokai, lai gan tas, protams nav pareizi, jo viņa ir Eiropas Savienības pilsone. Šī taču nav viņas problēma, bet gan tās valsts problēma, kas visu laiku rada šo satraukumu. Domāju, galvenais ir tas, ka viņas programma ir krievu valoda, un viņiem ne ļoti to gribējās,” spriež dziedātāja.

Reklāma
Reklāma

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Latvijas karogi un dejošana pie Kremļa atbalstītāja, kas iekļauts melnajā sarakstā, dziesmas! Rosļikovs atkal provocē
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild
Kokteilis
“Esmu pieņēmis islāma ticību!” Stendzeniekam tagad divas mīļotās vienlaicīgi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.