VIDEO. "Uz galda bija dokumenti ar visu, ko esam teikuši par Krieviju," Pugačova pirmo reizi atklāj, kā bēgusi no Kremļa
Gadiem ilgi Alla Pugačova nav sniegusi Latvijā nevienu interviju, beidzot viņa ir runājusi un vairs neko nenoklusē – runā par ģimeni, meitu, kura ir Latvijas melnajā sarakstā, par bēgšanu no Krievijas, Krikorovu, Galkinu un dzīvi šodienas realitātē. Saruna ir apmēram trīs stundas gara.
“Es sniedzu šo interviju, jo ir kaut kādi mīti un muļķīgās baumas, kuras es pati jau sen vairs neņemu vērā. Taču es gribu, lai mani bērni zinātu patiesību par tēti, par mammu. Bet to, kas notiek pasaulē, viņi jau tāpat zina,” intervijas sākumā no Krievijas emigrējušajai žurnālistei Katerinai Gordejevai sacīja Alla.
“Maksims bija ārzemēs, es – mājās, un man vajadzēja doties ārstēties uz Izraēlu. Mani vienkārši izglāba, jo tur bija dakteris, kas man toreiz varēja palīdzēt. Tiklīdz es aizbraucu, sākās… Tas dumjais mācītājs Tkačovs: “Ak, kāda laime, ka attīrījies gaiss! Viņa ir prom!” Bet es nekur netaisījos aizbraukt. Domāju – nu, laikam tas vienkārši ir viņa viedoklis, jo mēs esam pret karu,” 2022. gada februāri atceras Alla.
“Tad man uzbruka kaut kādi citi cilvēki, rakstīja par mani uz Ostankino. Vieni vienīgi apvainojumi. Nu, ja reiz nepatīku, sāku domāt – ko man te darīt? Maksims tajā laikā jau bija izteicies par karu, kad Kirienko uzaicināja mani aprunāties. Es aizgāju. Viņš jautāja, kas man nepatīk.
Atbildēju, ka neesmu mierā ar visatļautību. Es varu visu pārdzīvot un laist gar ausīm, bet mani satrauca visatļautība attiecībā uz mūsu ģimeni. Es uzskatu, ka tas ir ļoti slikti,” sarunu ar politiķi atminas Alla.
Tad viņa pamanījusi, ka uz galda izklāti visi savāktie materiāli par viņas vīru komiķi Maksimu Galkinu – ko teicis, kā teicis… Kirienko mierinājis Allu, ka saprot – tas viss pateikts emociju karstumā, viss būšot labi. “Es viņu pat nobučoju uz atvadām, teicu: “Līdz vēlākam, Serjoža!” Un zināju, ka diez vai mēs kādreiz vēl satiksimies,” atceras Alla.
“Sajūta bija ļoti aizdomīga – viss tik viegli un patīkami – sak, dzīvojiet normāli, jūs esat nacionālais lepnums,” atceras dziedātāja un turpina, sakot, ka “pēc divām dienām Maksimu pasludināja par ārzemju aģentu,” rūgti pasmaida Alla.
Viņa arī stāsta, kā jūtas, ka pašas vecākā meita Kristīna Orbakaite Latvijā ir melnajā sarakstā un nedrīkst ieceļot.
“Protams, šī ir dīvaina situācija, lai gan man – saprotama,” atzina Alla. “Valstī ir satraukums, un saprotams, kāpēc. Valdība grib parādīt cilvēkiem, kā viņi sargā savas valsts drošību. Kristīna vienkārši trāpījās pa rokai, lai gan tas, protams nav pareizi, jo viņa ir Eiropas Savienības pilsone. Šī taču nav viņas problēma, bet gan tās valsts problēma, kas visu laiku rada šo satraukumu. Domāju, galvenais ir tas, ka viņas programma ir krievu valoda, un viņiem ne ļoti to gribējās,” spriež dziedātāja.