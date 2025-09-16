VIDEO. Pugačova ir divreiz ietekmīgāka par Putinu: propagandisti histērijā, rekordi tiek lauzti 0

Dziedātājas Allas Pugačovas intervijas, kurā viņa pieminēja savu vilšanos Putinā un bēgšanu no Krievijas Federācijas, skatījumi sasniedz jaunus rekordus, raksta dialog.ua.

Allas Pugačovas intervija, kas publicēta žurnālistes Katerinas Gordejevas kanālā, piecu dienu laikā vietnē YouTube ir savākusi vairāk nekā 16 miljonus skatījumu.

Šis rezultāts ir kļuvis par projekta “Pastāsti Gordejevai” rekordu, neskatoties uz to, ka Krievijas varas iestādes jau gadu faktiski bloķē Youtube lapu valstī. Video ilgums pārsniedz trīsarpus stundas un ir izraisījis diskusiju vētru sociālajos tīklos, īpaši krievvalodīgo auditoriju vidū visā pasaulē. Zem video ir atstāti vairāk nekā 135 tūkstoši komentāru, un to skaits turpina pieaugt.

Pirms intervijas ar Pugačovu, populārākā intervija Gordejevas kanālā bija saruna ar Arturu Smoļaņinovu, kas trīs gadu laikā bija savākusi 9,3 miljonus skatījumu. Jaunais rekords parādīja, cik lielu interesi Pugačova izraisa, neskatoties uz spiedienu un mēģinājumiem viņu diskreditēt Krievijas Federācijā.

Salīdzinājumam, Vladimira Putina intervija ar amerikāņu TV vadītāju Takeru Karlsonu, kas tika plaši reklamēta Krievijas valsts medijos, ieguva tikai aptuveni 7,4 miljonus skatījumu.

Turklāt prokremlisko mediju un interneta botu reakcija izrādījās paredzama: Krievijas medijos parādījās desmitiem virsrakstu, kuros izsmej un apvaino dziedātāju.

Tomēr šie uzbrukumi tikai pastiprināja interesi par interviju, un komentāros patiesībā jūtama ļoti pozitīva attieksme pret Allu Pugačovu.

