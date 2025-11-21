“Man nekad nav bijusi pārliecība…” Ko Ērglis patiesībā domā par Latvijas armijas spēku 0

LA.LV
20:45, 21. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Šogad Lāčplēšu dienu kardiologs Andrejs Ērglis sagaidīja arī kā rezerves karavīrs. Viesojoties TV24 raidījumā “Nedēļa.Post Scriptum”, viņš atklāja, kāpēc viņam bija svarīgi iziet rezervistu apmācības.

Reklāma
Reklāma
Nopludināti visi 28 miera plāna punkti: kāpēc Polijai tajā ir unikāla loma? 50
Kokteilis
“Sirds miljons gabaliņos saplīsusi,” Aija Andrejeva dalās ar bēdīgu ziņu 18
Viņam atlikušas vien pāris dienas…Uz Zelenski tiek izdarīts spiediens
Lasīt citas ziņas

Kā raidījumā atklāja Ērglis, viņš ieleca pēdējā vilcienā – tas bija pēdējais gads, kad viņš drīkstēja iziet apmācības, bet doma par to bijusi jau iepriekš. Kardiologs uzsvēra, ka gana daudz mēs, cilvēki, domājam, runājam, bet ir jāmēģina darīt.

“Man tas ir daudz devis tīri tādā domāšanā par paaudzēm, par Latviju, par Latvijas drošību,” sacīja Ērglis, kurš atklāja, ka rezervistu apmācības izgājis kopā ar interesantiem cilvēkiem – māksliniekiem, diplomātiem, uzņēmējiem, skolotājiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pastāv problēmas…” Putins pārtraucis klusēšanu par ASV miera plānu Ukrainai
Soli tuvāk lētākai pārtikai? Saeimas Budžeta un finanšu komisija atbalsta zemāku PVN atsevišķiem pārtikas produktiem
VIDEO. Pieredzējis “Lāču vīrs” iemūžina brīdi, ko parastam cilvēkam nekad nepiedzīvot

Runājot par drošību, kardiologs sacīja: “Protams, tas radīja lielāku pārliecību, bet tā galvenā lieta, ka tur varēja daudz iemācīties.”

Viņš arī salīdzinājis gūto pieredzi ar laiku, ko pavadījis okupācijas armijā – tajā laikā – padomju armijā.

Uz jautājumu, vai Ērglim pēc apmācībām radusies pārliecība par Latvijas armijas spējām aizstāvēt savu valsti, kardiologs atbildēja: “Man nekad nav bijusi pārliecība, ka tā nevarētu.

Mums vienkārši nevajag tik ļoti daudz klausīties tos naratīvus un pašiem tos replicēt par to, cik mēs esam neizdevusies valsts.”

Ērglis uzsvēra, ka mēs nedrīkstam pieļaut neticību savai valstij.

“Tiek runātas ļoti daudz muļķības. Protams, ka tas ir arī ļaunums, kas izmanto muļķību. Un jūs jau zināt, ka faktiski tā kaimiņvalsts, kas pašreiz karo, kas iebrukusi Ukrainā, un kas, manuprāt, iznīcina pati savu valsti, par cilvēcību vispār nerunājot, tā taču jau pilnīgi skaidri ir deklarējusi, ka Eiropas Savienība ir jāmēģina visādā veidā degradēt, iznīcināt. Un ja to nevar izdarīt no ārpuses, tad to var no iekšpuses.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
VIDEO. Profesors Andrejs Ērglis stāsta Pēterim Apinim par pieredzi medicīnā, mākslu medicīnā un to – kāpēc nekad nereklamē medikamentus
TV24
“Ja jums ir 160 kilogrami, jūs edat nepareizi…” Kardiologs Andrejs Ērglis atklāj, kā uzlabot veselību bez medikamentiem
TV24
Latvijas un NATO spēku rezerves karavīrs: “Mēs nevaram atdot nevienu milimetru savas zemes bez cīņas – tas ir jāpasaka!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.