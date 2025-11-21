“Man nekad nav bijusi pārliecība…” Ko Ērglis patiesībā domā par Latvijas armijas spēku 0
Šogad Lāčplēšu dienu kardiologs Andrejs Ērglis sagaidīja arī kā rezerves karavīrs. Viesojoties TV24 raidījumā “Nedēļa.Post Scriptum”, viņš atklāja, kāpēc viņam bija svarīgi iziet rezervistu apmācības.
Kā raidījumā atklāja Ērglis, viņš ieleca pēdējā vilcienā – tas bija pēdējais gads, kad viņš drīkstēja iziet apmācības, bet doma par to bijusi jau iepriekš. Kardiologs uzsvēra, ka gana daudz mēs, cilvēki, domājam, runājam, bet ir jāmēģina darīt.
“Man tas ir daudz devis tīri tādā domāšanā par paaudzēm, par Latviju, par Latvijas drošību,” sacīja Ērglis, kurš atklāja, ka rezervistu apmācības izgājis kopā ar interesantiem cilvēkiem – māksliniekiem, diplomātiem, uzņēmējiem, skolotājiem.
Runājot par drošību, kardiologs sacīja: “Protams, tas radīja lielāku pārliecību, bet tā galvenā lieta, ka tur varēja daudz iemācīties.”
Viņš arī salīdzinājis gūto pieredzi ar laiku, ko pavadījis okupācijas armijā – tajā laikā – padomju armijā.
Uz jautājumu, vai Ērglim pēc apmācībām radusies pārliecība par Latvijas armijas spējām aizstāvēt savu valsti, kardiologs atbildēja: “Man nekad nav bijusi pārliecība, ka tā nevarētu.
Ērglis uzsvēra, ka mēs nedrīkstam pieļaut neticību savai valstij.
“Tiek runātas ļoti daudz muļķības. Protams, ka tas ir arī ļaunums, kas izmanto muļķību. Un jūs jau zināt, ka faktiski tā kaimiņvalsts, kas pašreiz karo, kas iebrukusi Ukrainā, un kas, manuprāt, iznīcina pati savu valsti, par cilvēcību vispār nerunājot, tā taču jau pilnīgi skaidri ir deklarējusi, ka Eiropas Savienība ir jāmēģina visādā veidā degradēt, iznīcināt. Un ja to nevar izdarīt no ārpuses, tad to var no iekšpuses.”