18:06, 6. janvāris 2026
No 1.janvāra pieaugušas degvielas un smēķējamo produktu cenas, par to informēja Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA). Akcīzes nodokļa kāpuma rezultātā palielinās minēto preču mazumtirdzniecības cenas, un minētās izmaiņas atspoguļo minimālo pieaugumu.

Benzīna un dīzeļdegvielas cena pieauga par trim centiem litrā, bet autogāzes cena – par septiņiem centiem litrā. Minētās cenu izmaiņas ir minimālais pieaugums.

Degvielas sadārdzināšana būs uztraukums visiem šoferiem;

tas kā sistēma automātiski palielinās cenas arī citiem pakalpojumiem – gan restorānos, gan viesnīcās, un viesu namos un visur citur –

tas palielinās visas izmaksas, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” brīdināja Māris Gulbis, uzņēmējs, iekšlietu ministrs (2002-2004).

Līdz ar to sabiedrības noslāņošanās turpināsies, tā norāda Gulbis, skaidrojot, ka mums “tas vidusslānis kaut kā neveidojas!”

Viņš aicina paskatīties uz Islandi kā uz mazo ekonomiku: “tur kopā ir tikai 350 000 iedzīvotāju, bet paši islandieši norāda, ka viņiem 80% iedzīvotāju pieder vidusslānim. Man šķiet, ka

Latvijā vidusslānis ir tikai 20%, superturīgie ir 5%, un tie pārējie kaut kā kuļas ap to asi.

Arī LTA norāda, ka degvielas cenas pieaugums būtiski ietekmē pārtikas un citu patēriņa preču cenas – degvielas cenu pieaugums par 5% izraisa patēriņa preču cenu kāpumu par 1%. Vienlaikus LTA atzīmē, ka vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs nodokļi netika paaugstināti, bet Polijā tika piemērots prezidenta veto.

