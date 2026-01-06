Foto. pexels/com/fauxels

“Tad labāk uz Spāniju vai Itāliju nepārcelies!” Atklāsmes brīdis – latvieši publiski atzīstas, cik ļoti tiem nepatīk apķeršanās un bučošanās 0

LA.LV
19:29, 6. janvāris 2026
Veselam Psiholoģija

Ne visi cilvēki pieskārienus uztver vienādi, un tas ir pilnīgi normāli. Kamēr vieniem apskāviens ir dabiska sasveicināšanās forma un veids, kā sajust tuvību un prieku, citiem tas var radīt diskomfortu, trauksmi vai pat fiziski nepatīkamas sajūtas, kas saglabājas vēl ilgi pēc kontakta.

Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt
Kokteilis
Liktenīgie skaitļi: šie dzimšanas datumi rada cilvēkam problēmas un grūtības
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes drīz kļūs pasakaini bagātas: nauda pie tām plūdīs kā upe
Lasīt citas ziņas

Īpaši tas raksturīgs cilvēkiem, kuriem ir paaugstināta sensorā jutība, neirodaudzveidība vai vienkārši citāda robežu izjūta. Psihologi uzsver – privātā telpa nav kaprīze. Pieskāriens bez piekrišanas smadzenēm var tikt uztverts kā iebrukums, pat ja nodoms ir draudzīgs. Šādos brīžos ķermenis reaģē ātrāk par prātu – saspringst muskuļi, paātrinās pulss, un cilvēks var justies slikti un pēc tam pat iztukšots. Dažiem šīs sajūtas pāriet ātri, citiem tās var saglabāties stundām vai pat dienām.

Ziemeļeiropas un arī Latvijas kultūrā atturīgāka attieksme pret fizisku kontaktu nav nepieklājība, bet gan cieņa pret otra robežām. Ziemeļniekiem raksturīga lielāka distance, skaidrāka privātās telpas izjūta un piesardzība pret pieskārieniem ar maz pazīstamiem cilvēkiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Valsts kontrole atradusi pamatīgus robus invalīdu atbalsta sistēmā – tā ir sadrumstalota un nevienlīdzīga
Autoceļi šorīt slideni teju visā Latvijā! Vai sniegs mazliet rimsies? Lūk, ko saka sinoptiķi
TESTS. Čekot, rizz, random: izskaidro šos aizgūtos vārdus! Katrs otrais pieaugušais sabrūk pie ceturtā jautājuma

Socvietnē Threads tieši par šo izvērtusies beidzot atklāta diskusija par to, ka patiesībā daudziem ārkārtīgi nepatīkama ir šāda apskaušanās darbā, ar puspazīstamiem un pat pazīstamiem cilvēkiem. Un arvien biežāk izskan doma – nav jācīnās ar sevi, lai citiem būtu ērtāk. Lūk, komentāru izlase.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Psihologs nosauc īpašību, kas piemīt visiem veiksminiekiem – vidusslānis to nav apguvis
Veselam
“Aizver durvis un… dziļi uzelpo!” Tēvi spriež, kas ir vieglāk – “sēdēt” ar bērniem mājās vai iet uz darbu?
Veselam
Gudri cilvēki izvēlas klusumu: skaļās ballītes ar laiku vairs nesagādā prieku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.