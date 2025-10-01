Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Timurs Subhankulovs

“Man tādi… sausi zobi!” Māmiņas dalās ar bērnu iemesliem, lai nebūtu jāapmeklē skola 0

LA.LV
21:32, 1. oktobris 2025
Ar prieku uz skolu, šķiet, iet retais. Sociālajos medijos māmiņas dalās ar savu bērnu “pērlēm” – iemesliem, lai bērni varētu izlaist kādu skolas dienu.

Aija platformā “Threads” raksta: “No visiem simptomiem, ko no rīta izdomā mans dēls ar cerību, ka varbūt tad var neiet uz skolu, šodien bija visoriģinālākais: “Man tādi..sausi zobi!”😄.”

Arī citi sociālo mediju lietotāji dalās ar savu bērnu oriģinālajām atrunām, lai neietu uz skolu vai nedarītu kādu citu sev nevēlamu lietu.

“Man meitai sāpēja asaras,” pieredzē dalās Evija.

“Dēlam 18:00 ir treniņš, sācis iet gulēt 17:15 un noguļ līdz rītam 😂,” izdomas bagāts dēls ir Anitai.

Kādam bērnam savukārt nav paticis koncerts: “Reiz savu dēlu un brāļa dēlu aizvedu uz tautas deju koncertu. Pēc kāda brīža brāļa puika saka – gribu čurāt. Tika aizvests uz tualeti. Pēc 20 min atskan – gribu kakāt. Atkal jāiet uz tualeti. Pēc paziņojuma “gribu vemt” sapratu, ka jāiet mājās 😁.”

Silgas bērnam pietika ar aukstumu: “Manējam šorīta iemesls bija: “Man taču vakar vakarā bija ļoti auksti!”.”

Ieva priecājas, ka viņa šajā situācijā nav viena, sakot: “Aleluja! Es neesmu vienīgā, kam bērnam katru rīt sāp kaut kas cits 😅.”

FOTO: Ekrānšāviņš/”Threads”
