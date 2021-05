“Mani satrauc propagandas pieskaņa vakcinācijas procesam!” Aizsilniece par cilvēku piespiešanu un “cancel culture” izpausmēm Latvijā Ieteikt







Mani satrauc propagandas pieskaņa vakcinācijas procesam, ar šādu novērojumu kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Uz līnijas”, komentējot Covid-19 vakcinācijas procesu Latvijā, dalījās Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece.

Viņa norādīja, ka tas viņu satrauc kā vienkārši cilvēku.

“Kas mani satrauc kā vienkārši cilvēku, kā pacientu, šoreiz ne kā ārstu – mani satrauc tā propagandas pieskaņa. Man liekas, ka brīnišķīga lieta ir vakcinācija. Tā ir imūnterapija, kas mums ir zināma, bet, kā pret jebkuru terapiju, ir jāizturas ar atbildību,” uzsvēra Aizsilniece.

Lūgta komentēt, no kuras puses viņa sajūt šo propagandisko pieskaņu – no valsts, no veselības ministrijas -, Aizsilniece sacīja, ka, pēc viņas domām, tā propaganda nākot no valsts puses.

Pēc viņas domām, tas neesot vajadzīgs.

“Ja mēs skaidrosim iedzīvotājiem, ja mēs viņiem stāstīsim, ja mēs neuzspiedīsim, ja mēs pratīsim cilvēcīgi komunicēt, tie rezultāti būs daudz labāki,” atzīmēja Aizsilniece.

Viņa piebilda, ka to pierādot arī pasaules pieredze.

“Un to parāda pasaules pieredze, ka uz kaut kādu laiku cilvēku var spiest, bet tad nāk pretspiediens. Un kad nāk pretspiediens, ai, cik nav labi abiedrībai,” uzsvēra Aizsilniece.

Viņa arī paskaidroja, ka mēs paši Latvijā to varam novērot.

“Nu mēs jau tagad redzam, ka mums sabiedrība tā kā polarizējas, ir ļoti izteikta šī te atcelšana kultūra vai angliski cancel culture, kad ir viena patiesība, citas nav, un ja tu domā nedaudz citādāk, tevi uzreiz ļoti negatīvi novērtē,” klāstīja Aizsilniece.

Tāpēc, pēc viņas ieskatiem, sabiedrībai kopumā būtu jāvirzās uz pozitīvu komunikāciju.

“Es domāju, ka mums vajag virzīties atpakaļ uz tādu sarunu, pozitīvu komunikāciju un cilvēcību,” teica Aizsilniece.





























Ilze Aizsilniece