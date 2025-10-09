“Mēs nerādām šo cirku un bezkaunību tautai, jo mums vajag strādāt!” Deputāts atklāj valdības darba aizkulises 0

0:11, 9. oktobris 2025
Andrejs Klementjevs, Rīgas domes LPV frakcijas vadītāja vietnieks, deputāts, TV24 raidījumā kritizē pašreizējo valdības darbu, norādot, ka haoss parlamentā kļūst apdraudošs sistēmai. Viņš uzskata, ka valdībai jāmācās sadarboties ar opozīciju un jāsaprot savas atbildības pret sabiedrību.

“Man nepatīk, ka ir haoss parlamentā. Neskatoties uz to, ka esmu opozīcijā, vienalga zinu, ka iepriekšējos sasaukumos cīņa pret sēdi bija citādāka. Protams, mēs izmantojam dažādus instrumentus. Mēs pametam zāli, mēs mazinam korupciju. Bet tā spēle nebija apdraudoša sistēmai,” pauž Klementjevs.

Viņš stāsta, ka pus mēnesi valdība nevar savākties kopā. Viņaprāt, tas nozīmē, ka deputāti nesaprot, kur viņi strādā, ka tas nav brīvprātīgais darbs, un viņiem ir jānes kaut kāda misija. Klementjevs uzskata, ka, ja valdība nevar savākties, jāstrādā ir opozīcijai.

“Mēs nerādām šo cirku un bezkaunību tautai, jo mums vajag strādāt. Valdošai koalīcijai vajag atrast kopīgu valodu ar opozīciju. Tā nevar turpināties,” uzskata deputāts.

Tāpat viņš uzskata, ka parlamenta kvalitāte krīt.

