“Sabiedrība ir ļoti divkosīga!” Latviete salīdzina Imantas traģēdiju, kur nomira 13 gadus vecas meitenes, un Modra suņu slepkavību 1
Traģiskas ziņas noteikti izraisa vairāk diskusiju nekā labas vēstis. Pēdējie divi skaļākie notikumi sabiedrībā ir bijusi Imantas traģēdija, kur divas 13 gadus vecas meitenes zaudēja dzīvību uz sliedēm, pārbraucot pāri ar elektroskūteri un nemanot tuvojošo vilcienu.
Otra ir digitālā satura veidotāja Modra Konovalova trīs suņu nežēlīgā slepkavība.
“Sabiedrība ir ļoti divkosīga. Imantas traģēdija: vainīgas tikai divas 13 gadus vecas meitenes- “nehu* bija braukt pāri, kad bija sarkanais”. Nevienam neinteresē sistēmas atbildība / drošāka infrastruktūra.
Nošautie suņi: nedrīkst pat pieminēt, ka arī saimniekam ir sava daļa atbildības, ka suņi nedrīkst klīst brīvi. Jābūt tikai empātiskiem un līdzjūtīgiem.
P.S. Suņus šaut nedrīkstēja.
Bet, ja mēs nemācāmies redzēt visu bildi, šādas traģēdijas tikai vairosies,” viņa norāda.