Māris Gailis par demogrāfijas uzlabošanu: Valdībai jāfinansē nevis "drag queen", bet gan ģimeņu asociācijas







“Tā ir vērtību lieta,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” sacīja uzņēmējs un bijušais premjers Māris Gailis, diskutējot par demogrāfijas politiku Latvijā un tās uzlabošanai paredzēto finansējumu valsts budžetā. “Ir jāpadara bērna dzemdēšanu par vērtīgu lietu, un tas šobrīd nav. Ir daudz kas cits vērtīgāks,” vērsa uzmanību viņš.

Pēc bijušā premjera Gaiļa domām, to nevar tā vienkārši padarīt par vērtīgu lietu, jo “uz to ir jāiet mērķtiecīgi”. Vai politiķi šajā sakarā var ko darīt, jo jūs pats esat četru bērnu tēvs un 11 mazbērnu vectēvs? Uz šo TV24 raidījuma vadītājas jautājumu Gailis uzreiz piebilda, ka divpadsmitais viņa mazbērns “ir ceļā”, tāpēc viņš arī gaidot no politiķiem lēmumus demogrāfijas jautājumu risināšanā.

“Protams! Es domāju, ka būtu jāatbalsta… Pirmkārt, tas, ko valdība var izdarīt, ir materiāli atbalstīt. Un atbalstīt organizācijas, kas ar to nodarbojas – nevis “drag queen” [dragkvīna – red.piez.] finansēt, kas būtu pilnīgi pretējais virziens, bet gan finansēt lielo ģimeņu asociāciju. Piemēram, tajā pašā Izraēlā feministēm ir daudz bērni, jo tā ir goda lieta! Un ebreji to saprot, bet mēs to nesaprotam. Pirmais bērns 35 gados, nu skaidrs, ka tas būs vienīgais,” teica uzņēmējs un bijušais premjers Gailis TV24 raidījumā.

Lai gan vienlaikus Gailis nenoliedz to, ka demogrāfijas krīze ir ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā. “Tas ir dēļ tā, ka tās vērtības ir izskalotas… Starp citu, tāpēc Romas impērija aizgāja bojā. 700 gadus turējās, un barbari viņus iekaroja…Un tagad notiek tas pats! Mēs esam tādā lejupejošā [fāzē] – temperatūra iet uz augšu, pārējās lietas iet uz leju. Vienkārši bēdīgi,” sacīja Gailis, kurš intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” apsprieda aktualitātes Latvijas politikā un ekonomikā, tostarp pauda viedokli par demogrāfisko situāciju valstī.

Pilnu TV24 raidījumu “Ziņu TOP” variet skatīties video šeit: