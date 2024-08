Foto – Fotolia

Mēģini uzturēt sevi labā formā? Noskaidro, kurus dzērienus labāk nedzert, ja vēlies ielīst savos mīļākajos džinsos







Vasara ir laiks, kad jo īpaši vēlamies nodoties dažādiem garšas baudījumiem, tostarp – baudīt dažādus kokteiļus. Mērenā daudzumā daži dzērieni nekaitē, taču daži ir pārsteidzoši kaloriski.

Uztura speciāliste Džordžija Čiltone ir dalījusies ar pieciem dzērieniem, no kuriem vajadzētu izvairīties, ja cenšaties uzturēt sevi labā formā vai zaudēt svaru, kā arī ieteikusi dažas alternatīvas, raksta “Mirror“.

Pirmkārt un galvenokārt Čiltone iesaka izvairīties no alus. Pēc ekspertes teiktā, glāzē alus var būt līdz pat 300 kalorijām. Tāpēc, ja vēlaties zaudēt svaru, viņa iesaka izvēlēties mazalkoholiskos variantus, kuros kaloriju ir mazāk.

Nākamais ir dzēriens Pina Colada. Šajos kokteiļos var būt līdz pat 400 kaloriju, jo to sastāvā ir daudz tauku. Izgatavots no kokosriekstu piena/krēma, kurā ir daudz tauku un kaloriju, un ananāsu sulas, kas “ātri palielina cukura saturu”. Uztura speciāliste norādīja, ka dzēriena porcija var saturēt vairāk nekā 15 g tauku, kas ir piektā daļa no ieteicamās dienas devas sievietēm. Ja vēlaties ko veselīgāku, varat izmēģināt ruma un kokosriekstu ūdeni ar nelielu daudzumu ananāsu sulas, kas, pēc ekspertes teiktā, satur mazāk cukura un kaloriju.

Vēl viens populārs vasaras kokteilis ar augstu kaloriju daudzumu ir daikiri. Tas var saturēt līdz pat 300 kaloriju vienā dzērienā. “Tie bieži tiek gatavoti no jau gataviem maisījumiem, kas ir pazīstami ar augstu cukura saturu. Ņemot to vērā, jūs piedzīvosiet ātru cukura līmeņa maksimumu un pēc tam kritumu asinīs, kas ietekmēs enerģijas un izsalkuma līmeni,” skaidroja eksperte.

Tāpēc, ja meklējat alternatīvu, Čiltone ieteica klasisko daikiri ar svaigu laima sulu, vienkāršu sīrupu un rumu, kas saturēs tikai 120-150 kalorijas un mazāk cukura.

Long Island ledus tēja arī ir sarakstā. Tai ir ne tikai ļoti augsts alkohola saturs, bet tā ir arī ļoti kaloriska – vienā glāzē var būt pat 500 kaloriju.

Uztura speciāliste teica: “Papildus lielam alkohola daudzumam Long Island ledus tējai ir pievienota kola un sīrups, kas ievērojami palielina cukura saturu.

Espresso Martini arī ir augstu kaloriju dzērienu sarakstā. Lai gan dzērienā ir 200 kalorijas, problēma slēpjas kofeīna un alkohola sajaukumā. “Kofeīna un alkohola lietošana kopā rada daudz pretēju iedarbību, galvenokārt tāpēc, ka alkohols ir nomācoša viela, bet kofeīns – stimulējoša. Šie efekti ietver alkohola izraisītu nogurumu un nomierinājumu, kā arī paaugstinātu modrības sajūtu, kas var izraisīt pastiprinātu alkohola lietošanu,” viņa skaidroja.

Viņa ieteica no mazkaloriju dzērieniem izvēlēties Prosecco, kas satur tikai 80 kalorijas.