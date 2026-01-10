Mēli var norīt! Vistas filejas ruletītes ar šampinjoniem un burkāniem 0
Vieglas ruletīties, pildītas ar šampinjoniem un burkāniem būs gards cienasts arī tiem, kas ievēro diētu.
Sastāvdaļas
2 vistas filejas
200 g šampinjonu vai citu sēņu
4 plānas kūpināta bekona šķēles
30 g siera
1 burkāns
saišķītis pētersīļu
svaigs rozmarīns
pustējkarote karija
sāls, pipari
sviests cepšana
Pagatavošana
Filejas izklapē, pārkaisa ar sāli, pipariem un sasmalcinātu rozmarīnu. Burkānu sarīvē uz rupjas rīves, šampinjonus sagriež. Sēnes apcep sakarsētā sviestā, pievieno sarīvētos burkānus un nedaudz pasautē. Pieliek sakapātus pētersīļus, pārkaisa sāli, piparus, kariju, visu samaisa un padzesē.
Tad masu klāj uz filejām, vidū liek siera stienīšus, satin ruletes un aptin ar bekona šķēlītēm, aizsprauž ar koka irbulīšiem.Ruletes apcep pannā, apgrozot no visām pusēm. Pēc tam turpina cept cepeškrāsnī 180-200 °C aptuveni 20 minūtes.