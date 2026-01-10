Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Mēli var norīt! Vistas filejas ruletītes ar šampinjoniem un burkāniem 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
9:00, 10. janvāris 2026
Receptes

Vieglas ruletīties, pildītas ar šampinjoniem un burkāniem būs gards cienasts arī tiem, kas ievēro diētu.

Sastāvdaļas

Tualetes pludoja, mēteļus nozaga un darbinieki aizballējās! Organizatoru atbilde par traģisko nakti Rīgā pārsteidz
Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
Kokteilis
Ziema tās pamatīgi nogurdina: šīm četrām Zodiaka zīmēm steidzami nepieciešams atvaļinājums
Lasīt citas ziņas

2 vistas filejas
200 g šampinjonu vai citu sēņu
4 plānas kūpināta bekona šķēles
30 g siera
1 burkāns
saišķītis pētersīļu
svaigs rozmarīns
pustējkarote karija
sāls, pipari
sviests cepšana

Pagatavošana

Filejas izklapē, pārkaisa ar sāli, pipariem un sasmalcinātu rozmarīnu. Burkānu sarīvē uz rupjas rīves, šampinjonus sagriež. Sēnes apcep sakarsētā sviestā, pievieno sarīvētos burkānus un nedaudz pasautē. Pieliek sakapātus pētersīļus, pārkaisa sāli, piparus, kariju, visu samaisa un padzesē.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. FOTO. Publiciste Curika par sieviešu volejbolu: Sievietes tiek bildētas seksualizētās pozās, visas it kā no apakšas
Steidzama pagaidu evakuācija! Kijivas mērs aicina iedzīvotājus uz laiku atstāt pilsētu
no maisa – sestdien snigšana turpināsies; ceļi visā valstī ir slideni

Tad masu klāj uz filejām, vidū liek siera stienīšus, satin ruletes un aptin ar bekona šķēlītēm, aizsprauž ar koka irbulīšiem.Ruletes apcep pannā, apgrozot no visām pusēm. Pēc tam turpina cept cepeškrāsnī 180-200 °C aptuveni 20 minūtes.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Ideāla recepte: kā pareizi pagatavot vistas fileju, ko izmantot sviestmaizēs un tortiljās
Receptes
Cepeškrāsnī cepts vistas šašliks ar ananasiem
Receptes
“Fiksajām” vakariņām: cepeškrāsnī gatavota vistas fileja ar sieru, tomātiem un zaļumiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.