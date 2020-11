Vadims Brižaņs, Pētersalas aptiekas („Mēness aptieka”) vadītājs, sniedz farmaceita konsultācijas tiešsaistē Publicitātes foto

Pēc rekonstrukcijas atvērtajā TC Origo Rīgā, Stacijas Laukumā 4, A korpusā darbu atsāk mūsdienīgi iekārtota apmeklētājiem ērta „Mēness aptieka” ar vēsturiski saglabātu Pētersalas aptiekas nosaukumu. Atrodoties Rīgas centrā maģistrālo transporta ceļu krustpunktā, aptieka ir nozīmīgs veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs daudziem Latvijas iedzīvotājiem.

Pēc rekonstrukcijas atvērtā aptieka ir plaša un ērta farmaceitiskās aprūpes saņemšanai, kā arī iespējai izvēlēties aptiekas produktus pašapkalpošanās zonā. Aptieka nodrošinās iedzīvotājiem plašu aptiekas sortimenta klāstu un daudzveidīgu mūsdienīgas farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu iespējas.

Aptieka ikdienas ceļu krustpunktā

Evita Jurjāne-Nelsone, ”Mēness aptiekas” mazumtirdzniecības biznesa vadītāja: „Šīs ”Mēness aptiekas” atvēršana ir viens no ļoti nozīmīgiem „Mēness aptieku” konceptuālās attīstības posmiem. Tā kā aptieka atrodas daudzu iedzīvotājiem svarīgu ikdienas ceļu krustpunktā, to var uzskatīt par vienu no mūsu stratēģiskajiem punktiem. Aptiekā strādā zinoši, jauniem farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu risinājumiem atvērti farmaceiti, te būs radītas iespējas līdzās augsti kvalificētam farmaceita padomam, izmantot piedāvājumu www.e-menessaptieka.lv pasūtīt dažādus aptiekas produktus, kā arī zāles. Sveicot mūsu valsts Proklamēšanas gadadienā, saku lielu paldies ikvienam kolēģim, kas ieguldījis darbu jaunatvērtās aptiekas mūsdienīgā veidola realizēšanā!”

Esam īpaši nepieciešami iedzīvotājiem

Vadims Brižaņs, Pētersalas aptiekas („Mēness aptieka”) vadītājs: „Tieši šobrīd farmaceitisko aprūpi izjūtam kā īpaši nepieciešamu iedzīvotājiem un ik dienu strādāsim, lai varētu vajadzības gadījumā palīdzēt pēc iespējas vairāk mūsu klientiem. Saskatām, ka mūsu aptiekas ērtais izvietojums un kolēģu profesionālā kompetence, kā arī plašais produktu sortiments un pakalpojuma mūsdienīgums apvieno klientiem nepieciešamo veselības saglabāšanai un stiprināšanai, kā arī droša farmaceitiskās aprūpes atbalsta saglabāšanai veselības krīzes apstākļos. Ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, gaidām savus klientus aptiekā. Vienlaikus aicinām izmantot arī farmaceita konsultācijas tiešsaistē, iespēju aptiekas produktus un zāles pasūtot ww.emenessaptieka.lv, norādot sev ērtāko drošas piegādes vietu visā Latvijā. Mūsu aptieka ir izveidojusies par centru farmaceita konsultācijām tiešsaistē.”

Par godu svētkiem līdz nedēļas beigām, 22. novembrim, apmeklētājus gaida īpaši piedāvājumi!

Svētku nedēļā pēc rekonstrukcijas darbu atsāk arī un savus klientus gaida „Mēness aptieka” 93 Rīgā, Rusova ielā 1.

Farmaceiti konsultē arī attālināti

Farmaceita konsultācijas par medikamentiem un to pareizu lietošanu ir būtiska kvalitatīvas veselības aprūpes sastāvdaļa, tās „Mēness aptieka” nodrošina arī attālināti. Bezmaksas farmaceita konsultāciju tiešsaistē (online farmaceita konsultāciju) iedzīvotāji var saņemt, zvanot pa tālruni 8555 katru darba dienu darba laikā no pulksten 9.00 līdz 18.00.

„Mēness aptieka” sniedz jaunu pakalpojumu – recepšu zāļu piegādi uz mājām. Saņemt ikdienā lietojamos recepšu medikamentus ar piegādi ir tikpat droši, kā pašam iegādāties tos aptiekā. Pasūtīt recepšu medikamentus ar piegādi uz mājām var, zvanot pa tālruni 8555.

„Mēness aptieka” aicina būt rūpīgiem un atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību:

• pareizi lietot un nēsāt maskas,

• regulāri mazgāt vai dezinficēt rokas; ir pieejami līdzekļi roku dezinfekcijai aptiekās;

• nedrūzmēties un visur, kur vien tas iespējams, ievērot 2 metru distanci; ir izvietotas norādes joslas uz aptieku grīdas,

• daudz uzturēties svaigā gaisā un būt fiziski aktīviem,

• informācijai par slimības izplatību un rīcību izmantot uzticamus avotus.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP otro gadu pēc kārtas “Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē. Īpaši izceļama “Mēness aptiekas” pozīcija sociālās atbildības jomā (HUMAN), kurā “Mēness aptieka”, esot pirmajā vietā farmācijas nozarē, kopējā mīlētāko zīmolu TOP ierindojas 25. vietā.

