Daži padomi rūpēm par seksualitāti ilgtermiņā

Lai gan tikko aizvadītās Svētā Valentīna dienas izcelsme un vēsturiskais stāsts ir piekāpies krāšņu un arī erotiski piesātinātu attiecību slavinājuma priekšā, tie tik un tā ir jauki svētki – sirsnīga sarakste, randiņi, romantika, apskāvieni, sekss. Un gaisā jaušamā pavasara tuvošanās vedina ieskatīties, ko jaunu par mīlestību un seksu noskaidrojusi zinātnieki.

“Izmantot iespēju un piešķilt romantikas uguntiņu esošajās attiecībās vai varbūt uzsākt jaunās, vienlaikus arī padomāt par drošu seksu un neaizmirst laikus parūpēties par savu seksuālo veselību ir svarīgi. Pieprasījums aptiekā pēc prezervatīviem un arī lubrikantiem nemazinās, un tas ir labi – tātad cilvēki vēlas seksu, tuvību, kas, kā apgalvo pētnieki, pozitīvi ietekmē gan pašsajūtu, gan savstarpējās attiecības, gan labbūtību,” saka “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone un dalās informācijā, ko guvusi, ielūkojoties populārākajās medicīnas vietnēs un apkopojot dažas interesantas atziņas. Ko tad pēdējos gados vēstījuši par seksu un seksualitāti veselības ietvarā dažādu zinātnes jomu pārstāvji – sākot no mediķiem un beidzot ar sociologiem?

Sekss un labklājība

Tas, ka regulāri un bieži nodarboties ar seksu ar mīļoto cilvēku ir visādā ziņā veselīgi, dzirdēts ne reizi vien. Te nu vietā jautājums, ko īsti nozīmē “bieži”. Interesanti, ka saistība starp seksa biežumu un labklājību ir nozīmīga tikai attiecībās esošajiem cilvēkiem. Par biežumu runājot – labsajūtai un labklājībai ir gana, lai partneri nodarbotos ar seksu vismaz reizi nedēļā. Labklājības sajūtas atšķirību lielums cilvēkiem, kuri nodarbojas ar seksu reizi nedēļā, salīdzinot ar tiem, kuriem sekss ir retāk nekā reizi mēnesī, bija lielāks nekā atšķirības starp tiem, kas pelna 75 000 ASV dolāru, salīdzinot ar 25 000 dolāru nopelnījušajiem. Varētu iebilst, ka cilvēki, kuri ir laimīgāki, biežāk nodarbojas ar seksu, jo viņiem ir labas attiecības. Tādā gadījumā labs sekss vienkārši sekotu labo attiecību dinamikai. Ir arī iespējams, ka cilvēki, kuri kopumā ir pozitīvāki, biežāk iesaistīsies ciešās attiecībās, kas savukārt veicina viņu labklājību.

Secinājums : šāds ciklisks process nozīmē, ka laimīgie kļūst vēl laimīgāki.

Kā ar mīlestību?

Izvērsts 2017. gada pētījums norāda uz pārsteidzošo mīlestības nozīmi, proti, seksam ir mazāka loma nekā mīlestībai, kas pavada seksualitāti starp partneriem. Šī pētījuma autoru kolektīvs spēja precīzi noteikt veidu, kā partneru ikdienas skūpstīšanās, apskāvieni un pieskārieni unikāli veicina apmierinātību ar attiecībām un vispārējo labklājību.

Cilvēki var samazināt savu seksuālo aktivitāti, kļūstot vecākiem vai kādu citu fizisku izmaiņu dēļ, arī pāriem, kuriem nesen piedzimusi bērni, sekss var būt retāk. Taču, kamēr šie pāri saglabā savstarpējo pieķeršanos, tie var kompensēt seksuālās aktivitātes samazināšanās potenciāli negatīvās sekas. Un otrādi, ja pāriem šķiet, ka viņi attālinās un tāpēc retāk nodarbojas ar seksu, piestrādājot pie fiziskās saiknes, var atjaunoties arī seksuālās attiecības un citas mīlestības izpausmes.

Secinājums: partneru savstarpējās mijiedarbības fiziskajam pamatam var būt pārsteidzoši liela nozīme.

Daži vārdi par mīlestības valodu

Poppsiholoģijā (“tautas” padomi, kas izskatās pēc zinātnes, bet nav pierādījumos balstīti) atrodams uzskats, ka katrs no mums ir izstrādāta mīlestības valoda – apstiprinājuma vārdi, kvalitatīvs laiks, dāvanu saņemšana, rūpes un fizisks pieskāriens. Poppsiholoģijas ieskatā problēmas rodas, ja partneri runā dažādās valodās.

Daži pētnieki nolēma pārskatīt šo ideju un psiholoģijas zinātnē tā absolūti noteikti nerada atbalstu. Psihologu ieskatā mīlestība nav valoda, kurā mums tehniski jāiemācās runāt un darboties, tas ir pārāk vienkāršoti.

Secinājums: ir vajadzīgas vairākas mīlestības izpausmes vienlaikus, un šīs vajadzības laika gaitā var mainīties, attīstoties dzīvei un attiecībām.

Vai neplānots sekss ir kvēlāks?

Kaut gan aizrautīgiem filmu skatītājiem šķiet, ka viskaislīgākais sekss notiek impulsīvi, pētījumi to neapstiprina kā aksiomu. Neseni pētījumi atklāja, ka, lai gan daudzi cilvēki atbalstīja spontāna seksa ideālu, pētnieki neguva pierādījumus tam, ka reālajā dzīvē un patiesā seksa pieredzē neplānots seksa akts būtu kaislīgāks un līdz ar to patīkamāks. Patiesībā, plānošanai pat ir nozīmē.

Sekss un vecumdienas

Pagājušā gadā ASV veiktais garengriezuma pētījums par dzīvi, seksualitāti un prāta asumu ir parādījis, ka seksuālā aktivitāte gados vecākiem cilvēkiem ir saistīta ar labāku kognitīvo funkciju. Datu kopa ir valsts mērogā reprezentatīva, un tajā ir iekļauta informācija par to, cik bieži amerikāņiem ir labprātīgs sekss ar partneriem (ne vienmēr dzimumakts) baudas līmeni, ko viņi gūst no šī seksa (orgasms vai nē), un, cik emocionāli apmierinošas viņi uzskata savas seksuālās attiecības. Analizējot pētījuma datus tika atklāts, ka sekss ir saistīts ar labāku smadzeņu veselību visās aplūkotajās vecuma grupās, lai gan nedaudz atšķirīgi.

Cilvēkiem vecumā no 75 līdz 90 gadiem seksa biežums bija galvenais. Tika konstatēts, ka šai grupai ir ievērojami labāka kognitīvā funkcija, ja viņi nodarbojas ar seksu vismaz reizi nedēļā. Savukārt cilvēkiem vecumā no 62 līdz 74 gadiem vissvarīgākais smadzeņu veselības faktors bija seksa kvalitāte gan fizisko, gan emocionālo aspektu ziņā.

​Secinājums: sekss nav tikai jauniešu nodarbe. Pētījumi liecina, ka tas turpinās vairāk nekā pusei cilvēku vecumā no 62 gadiem.

Kā uzlabot seksu?

Lai gan šķiet, ka farmaceitam zināšanas par seksualitāti ikdienas darbā nav nepieciešamas, prakse liecina par pretējo, jo atbalsts, ko aptiekas apmeklētāji var saņemt no veselības aprūpes speciālista, var veicināt pilnvērtīgu seksuālo attiecību veidošanu, un tam, kā noskaidrojām, ir stingra korelācija gan ar partnerattiecību kvalitāti, gan labklājību, gan veselīgu novecošanos.

“Tieši tāpat kā veidojam ceļojumu vai mājas pirmās palīdzības aptieciņu, ir jārūpējas, lai pa rokai būtu arī seksualitāti uzlabojoši līdzekļi,” uzskata “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone.

Prezervatīvi

Aptiekā tos iegādāties ir īpaši svarīgi, ja dara to pirmo reizi, jo diez vai lielveikala kasiere spēs palīdzēt izvēlēties. Prezervatīvi pasargā no seksuāli transmisīvajām infekcijām, HIV, kā arī no nevēlamas grūtniecības. Efektivitāte nav 100%, tomēr to uzdevums ir nepieļaut šķidruma pārnesi starp partneriem dzimumakta laikā. Dažādu zīmolu prezervatīviem ir pieejama izmēru tabula – var atrast piemērotāko, kas dzimumakta laikā nenoslīdēs. Jāņem vērā, ka izvēloties prezervatīvu svarīgāks par garumu ir platums – tas nedrīkst būt ļoti stingrs un arī ne vaļīgs. Ne mazāk svarīgi ir uzvilkt prezervatīvu pareizi.

Jutekliskam piedzīvojumam prezervatīvi pieejami arī ar dažādiem reljefiem.

Lubrikanti

Tie ir paredzēti mitrināšanai, labsajūtai un komfortam, un mēdz būt gan uz ūdens, gan silikona bāzes. Parasti lubrikanti ir ar atbilstošu pH, kas neizmaina dabīgo maksts mikrofloru. Tie arī neatstāj traipus un nav lipīgi, turklāt ir piemēroti seksam ar prezervatīvu, tā aizsargājot arī pret berzi, kas var izraisīt mikrotraumas.

Dušas želejas un ziepes

Lai gan šķiet, ka ir jauki, ja ķermenis smaržo pēc rozēm vai naktsvijolēm, seksā intensīva smarža var tikai traucēt. Aptiekā var iegādāties neitrālus higiēnas līdzekļus gan ķermenim, gan intīmajai zonai. Bieži vien to sastāvā ir probiotikas, kas novērš baktēriju izraisītu nepatīkamu aromātu un arī dabīgas vielas, kas pasargā no baktēriju ietekmes un kairinājuma.

Ķermeņa krēms, losjons, gels

Noteikti jāizvēlas tāds līdzeklis, kas pēc dušas vai vannas viegli mitrina ādu, padara to gludu, ātri iesūcas un neatstāj uz ādas eļļainu kārtiņu. Lai vēl vairāk iekārdinātu un iekārotu partneri, var izmantot ķermeņa kopšanas līdzekļus, kas satur feromonus.

Zāļu tējas

Noderēs tonizējošas un libido veicinošas tējas, ko var pagatavot no kalmes, ārstnieciskās verbēnas, tīruma neļķes, pētersīļu lakstiem, lupstāja, estragona. Pareizi pagatavotas (sekojot lietošanas aprakstam), tās var būt iedarbīgas, turklāt var lietot abi dzimumi.

Rūpes par seksualitāti ilgtermiņā

Laba seksuālā veselība un seksuālas attiecības (arī novecojot) daudziem ir svarīga dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Tādēļ, ja ir kādas problēmas, kas to var ietekmēt, tās ir jācenšas atrisināt.

Vitamīni un minerālvielas . To nepieciešamība var atšķirties dažādās vecuma grupās, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem svarīgi uzturēt veselus kaulus un locītavas. Vienmēr svarīga ir arī ādas un gļotādu veselība. Vērtīgākās uzturvielas ir C, E, D, vitamīns, cinks, omega 3 un likopēns.

. To nepieciešamība var atšķirties dažādās vecuma grupās, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem svarīgi uzturēt veselus kaulus un locītavas. Vienmēr svarīga ir arī ādas un gļotādu veselība. Vērtīgākās uzturvielas ir C, E, D, vitamīns, cinks, omega 3 un likopēns. Līdzekļi menopauzes simptomu mazināšanai . Menopauzes laikā sievietes organismā sarūk sievišķo hormonu izstrāde, kas pasliktina gļotādu stāvokli un diskomforta dēļ var mazināt seksuālo vēlmi. Iekšķīgai lietošanai ir pieejami gan uztura bagātinātāji, gan bezrecepšu medikamenti šo problēmu mazināšanai, pieejami arī vaginālie supozitoriji, kas palīdz atjaunot maksts gļotādu, novērš sausuma sajūtu un nodrošina ilgstošu maksts mitrināšanu.

. Menopauzes laikā sievietes organismā sarūk sievišķo hormonu izstrāde, kas pasliktina gļotādu stāvokli un diskomforta dēļ var mazināt seksuālo vēlmi. Iekšķīgai lietošanai ir pieejami gan uztura bagātinātāji, gan bezrecepšu medikamenti šo problēmu mazināšanai, pieejami arī vaginālie supozitoriji, kas palīdz atjaunot maksts gļotādu, novērš sausuma sajūtu un nodrošina ilgstošu maksts mitrināšanu. Kandidoze jeb piena sēnīte mēdz radīt piespiedu pauzes seksuālajās attiecībās, tāpēc būtu svarīgi šo problēmu risināt ne tikai akūtajā brīdī,

bet arī ievērot profilaksi. Aptiekā pieejami bezrecepšu vaginālie supozitroji, kuru sastāvā ir klotrimazols, fentikonazols. Lielākoties tie lietojami 1 līdz 3 reizes uz nakti, lai nodrošinātu aktīvās vielas iedarbību. Kandidozes laikā un arī ikdienā būtu izvairīties no saldumu lietošanas, samazināt asu produktu uzņemšanu. Tā pat ir svarīgi lietot atbilstošus higiēnas līdzekļus, kas novērš baktēriju attīstību. Pieejamas arī vaginālās svecītes/ lodītes, kas sniedz aizsargājošu, atjaunojošu, nomierinošu iedarbību dažādu vaginālo slimību gadījumā.

Prostatas veselība lielā mēra ietekmē vīrieša seksuālo funkciju, tādēļ jau profilaktiski jārūpējas par savu veselību, tostarp reizi gadā nododot analīzes uz PSA (brīvais prostatas specifiskais antigēns). Prostatas palielināšanās simptomi var atšķirties, tomēr, ja novēro kādas izmaiņas, tām jāpievērš uzmanību. Var parādīties apgrūtināta urinēšana, urīna strūklas pavājināšanās, erektilā disfunkcija, vājums un citas pazīmes.

“Nozīmīga ir konsultācija un, ja problēmas, kas traucē kvalitatīvām seksuālām attiecībām nepazūd, noteikti jāmeklē speciālista – ginekologa, urologa, seksologa – palīdzība,” atgādina farmaceite.

