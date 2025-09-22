“Mēs esam pagodināti!” Kāds jaunais pāris uz kāzām ielūdzis Edgaru Rinkēviču un priecājas, kā viss izvērties 22
Dzīvē ir mirkļi, kad katrs no mums vēlas, lai kādas svinības būtu īpašas un neaizmirstamas. Ja runājam par kāzām, tad šī vēlme ir vēl lielāka. Kā vēsta Martas ieraksts sociālajā tīklā “Threads”, viņa savā kāzu dienā patiešām vēlējās, lai šis brīdis būtu unikāls un neaizmirstams, un tieši tāpēc uz kāzu svinībām aicināja Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Lai gan pats prezidents diemžēl uz kāzām ierasties nevarēja, viņa atsaucība pāri tik un tā sasniedza. Marta atklāj, ka pāris saņēmis ar roku rakstītu vēstuli no paša prezidenta, kas kalpos kā jaunās ģimenes relikvija.
Marta sociālajā tīkla “Threads” raksta: “Uz kāzām aicinājām arī prezidentu
@edgarsrinkevics. Diemžēl pats ierasties nevarēja (saprotu – tik skaistā laikā, turklāt dienu pirms savas dzimšanas dienas, noteikti bija citi plāni!), taču esam pagodināti ar savas jaunās ģimenes pirmās relikvijas iegūšanu 🥹 paldies par skaisto un ar roku rakstīto vēstuli, Valsts Prezidenta kancelejas atsaucību un kārtējo pierādījumu, cik mums ir superīgs prezidents!”
Ierakstā Marta pievienojusi arī saņemto vēstuli, kurā prezidents atklāj, ka diemžēl kāzas apmeklēt neizdosies, taču jaunajam pārim novēl saticību, savstarpēju izpratni un daudz mīlestības:
“Sirsnīgs paldies par jūsu ielūgumu. Diemžēl tajā dienā nebūšu Latvijā, tādēļ nevarēšu piedalīties jūsu kāzu ceremonijā. Novēlu jums abiem saticību, savstarpēju izpratni un, protams, daudz mīlestības!”