Foto: LETA/Evija Trifanova

Latvija – spirta lielvalsts? Pāris mēnešos saražots miljoniem litru vairāk kā pērn 0

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LETA
13:01, 26. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijā saražotā spirta apmērs šogad pirmajos piecos mēnešos pieaudzis par 55,2% salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji.

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Kopumā spirts 2026. gada pirmajos piecos mēnešos Latvijā saražots 3,064 miljonu litru absolūtā alkohola apmērā, kas ir par 1,09 miljoniem litru vairāk nekā 2025. gada pirmajos piecos mēnešos.

Tostarp saražotā etilspirta apmērs šogad pirmajos piecos mēnešos bija 3,064 miljoni litru absolūtā alkohola, kas ir par 55,2% vairāk nekā 2025. gada pirmajos piecos mēnešos. Savukārt dehidratētais spirts šogad pirmajos piecos mēnešos Latvijā nav ražots.

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Latvijā ievestā etilspirta apmērs šogad pirmajos piecos mēnešos bija 3,068 miljoni litru absolūtā alkohola, kas ir par 48,3% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā.

Šogad pirmajos piecos mēnešos Latvijā realizētā etilspirta apmērs pieaudzis par 27,4% jeb 344 480 litru absolūtā alkohola – šogad pirmajos piecos mēnešos realizēts 1,601 miljons litru absolūtā alkohola, bet 2025. gada pirmajos piecos mēnešos – 1,257 miljoni litru absolūtā alkohola.

Alkoholisko dzērienu ražošanā izlietotā etilspirta apmērs šogad pirmajos piecos mēnešos bija 3,163 miljoni litru absolūtā alkohola, kas ir par 44,9% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā izlietotais apmērs – 5,742 miljoni litru absolūtā alkohola.

Savukārt uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm šogad pirmajos piecos mēnešos izvests un eksportēts etilspirts 2,517 miljonu litru absolūtā alkohola apmērā, kas ir par 62,5% vairāk nekā 2025. gada pirmajos piecos mēnešos.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka 2025. gadā spirta ražošanas apmēri samazinājies par 32,4% salīdzinājumā ar 2024. gadu. Kopumā spirts pērn Latvijā tika saražots 5,483 miljonu litru absolūtā alkohola apmērā, kas ir par 2,622 miljoniem litru mazāk nekā 2024. gadā.

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