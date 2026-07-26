Foto. pexels-kampus

Siguldā pie kasēm pārdod neparastu preci – cilvēki nespēj paiet garām nepasmaidot par svilpītēm 0

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LA.LV
11:55, 26. jūlijs 2026
Viedokļi

Šogad arvien biežāk izskan ziņas par Latvijā manītiem lāčiem. Dzīvnieki tiek pamanīti ne tikai mežos, bet arī cilvēku apdzīvotu vietu tuvumā, tāpēc arvien biežāk tiek apspriests, kā rīkoties, sastopot lāci. Tieši tāpēc daudziem uzmanību piesaistījis kāda Siguldas veikala piedāvājums – pie kasēm nopērkamas svilpītes, kas paredzētas lāču atbaidīšanai.

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Par to sociālo mediju platformā “Threads” raksta Māris: “Siguldā, Gāles namā, pie kasēm tirgo svilpītes, ar ko atbaidīt lāci! Diez, kur griezties, lai ieteiktu svilpītes aprīkot ar sērijas numuriem, lai, atrodot to lāča izkārnījumos, būtu vieglāk sazīmēt aizgājēju?!”

Kamēr vieni par ideju pasmējās, citi norādīja, ka līdzīgi risinājumi citviet pasaulē patiešām tiek izmantoti.

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Madara raksta: “Somijā šo praktizē jau izsenis. Pastaigu takās kokos sakarinātas svilpes. Pasvilp un stupī līdz nākamajai svilpei. Ja jau to dara, iespējams, ir daudz maz efektīvi.”

Savukārt Artūrs jokoja: “Es uzreiz pirkšu to hokeja līdzjutēja tauri, nav ko niekoties ar svilpītēm. Lai aizrijās mani uzkožot.”

Ar humoru situāciju komentēja arī Andrejs: “Vajag nēsāt līdzi nevis svilpīti, bet medus burciņu. Lācim pēc pamata maltītes gribēsies saldo.”

Lai gan sociālajos tīklos izskan dažādi padomi, speciālisti norāda, ka nelielas svilpes vai tā dēvētie lāču zvaniņi nav uzskatāmi par drošu aizsardzības līdzekli. Somijā un citās valstīs, kur sastopami lāči, pārgājienu cienītāji patiešām mēdz izmantot skaņu radošus piederumus, lai brīdinātu dzīvnieku par cilvēka klātbūtni.

Tomēr eksperti uzsver, ka daudz efektīvāk ir pārvietojoties runāt, dziedāt vai citādi radīt cilvēkam raksturīgas skaņas, nevis paļauties tikai uz svilpi vai zvaniņu.

Dabas speciālisti arī atgādina, ka sastopot lāci, nevajadzētu tam tuvoties, mēģināt fotografēt vai provocēt dzīvnieku. Visdrošāk ir saglabāt mieru un lēnām atkāpties, dodot lācim iespēju netraucēti doties prom.

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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