Neveikls brīdis Baltā nama vakariņās: Tramps apsveic “Wall Street Journal” reportierus, kurus pats iesūdzējis tiesā 0
ASV prezidents Donalds Tramps piektdienas vakarā Baltā nama korespondentu vakariņu laikā īsi sasveicinājās ar “Wall Street Journal” žurnālistiem — tiem pašiem, kuri pērn ziņoja, ka viņš esot nosūtījis rupju vēstuli Džefrijam Epšteinam viņa 50. dzimšanas dienā.
“Wall Street Journal” žurnālistiem tika pasniegta Katrīnas Grehemas balva par drosmi un atbildību par rakstu, kurā vēstīts, ka Tramps esot uzrakstījis un parakstījis seksuāli divdomīgu vēstuli Epšteinam viņa 50. dzimšanas dienas albumam.
Balvu pasniedza ilggadējais CNN raidījumu vadītājs Volfs Blitcers. Viņš pieminēja Trampa 10 miljardu dolāru prasību pret žurnāla māteskompāniju un diviem tā žurnālistiem — Hadīdžu Safdaru un Džo Palacolo.
Daļa auditorijas sāka aplaudēt, kad Blitcers pieminēja tiesvedību. Savukārt Tramps pasmaidīja un paraustīja plecus brīdī, kad Blitcers norādīja, ka prasībā tika atklāta Safdaras privātā adrese, kā dēļ viņai un viņas ģimenei nācies pārcelties no mājām.
Pēc tam, kad Safdara un citi žurnālisti, kas strādāja pie šī raksta, uz skatuves pieņēma balvu, Tramps īsi paspieda roku vairākiem reportieriem, tostarp Safdarai. Viņa, šķiet, prezidentam pateica dažus vārdus, bet pēc tam ātri novērsās.
Pēc pēdējā rokasspiediena bija dzirdams, kā Tramps saka: “Es nezinu,” pēc tam paceļ rokas, pasmaida un atgriežas savā vietā.
Trampa prasība pret “Wall Street Journal” turpinās. Tramps prasību atkārtoti iesniedza maijā pēc tam, kad tiesnesis aprīlī lietu noraidīja, norādot, ka prezidents nav bijis “ne tuvu” tam, lai pierādītu, ka laikraksts, publicējot rakstu par vēstuli, būtu rīkojies ar “faktisku ļaunprātību”.
Pēc “Wall Street Journal” sākotnējā raksta sekoja publikācija, kurā tika parādīta iespējamā Trampa vēstule Epšteinam. Tajā esot bijis attēlots sievietes ķermeņa un krūšu siluets, teksts un tas, kas izskatās pēc prezidenta paraksta.
Vēstule esot veidota kā kino scenārijs, tajā attēlotas sarunas starp Trampu un Epšteinu, tostarp frāzes: “Mums ir dažas kopīgas lietas, Džefrij,” un “Daudz laimes dzimšanas dienā — un lai katra diena ir vēl viens brīnišķīgs noslēpums.”
Tramps noliedza, ka būtu rakstījis šo vēstuli.
“Wall Street Journal” publikācijas palielināja spiedienu uz Trampa administrāciju publiskot Epšteina lietas materiālus. Lai gan Tramps sākotnēji mazināja gaidas par to, kas šajos materiālos varētu atklāties, viņš novembrī tomēr parakstīja Epšteina lietu atklātības likumu. Tas noveda pie dokumentu publiskošanas decembrī un janvārī, taču publicētie materiāli tika asi vērtēti lielā aizkrāsoto vietu apjoma, nepilnīgas informācijas atklāšanas un upuru privātuma nepareizas aizsardzības dēļ.