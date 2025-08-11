“Mēs saprotam Krievijas nodomu, bet to nepieļausim” – Zelenskis sola izjaukt Putina viltīgos plānus attiecībā uz ASV 0
Ukraina saprot Krievijas nodomu apmānīt ASV un nepieļaus, lai tas notiek, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Protams, mūsu komanda strādā kopā ar Amerikas Savienotajām Valstīm – mēs ne uz dienu nepārtraucam komunikāciju par to, kā nodrošināt reālu mieru,” ikvakara videouzrunā sacīja Zelenskis.
“Mēs saprotam Krievijas nodomu mēģināt apmānīt Ameriku. Mēs to nepieļausim,” uzsvēra Ukraianas prezidents.
“Es patiešām augstu vērtēju apņēmību, ar kādu [ASV] prezidents [Donalds] Tramps ir nodomājis pārtraukt nogalināšanu karā. Katru dienu daudzi cilvēki atdod savas dzīvības,” teica Zelenskis.
“Taču vienīgais šo slepkavību pamatcēlonis ir [Krievijas diktatora Vladimira] Putina vēlme karot un manipulēt ar ikvienu, ar ko viņš kontaktējas,” sacīja Zelenskis.
“Mēs Ukrainā labi pazīstam Krieviju, un tieši tādēļ ukraiņi jau vairāk nekā trīs gadus ir pārdzīvojuši pilna mēroga karu ārkārtīgi sarežģītos apstākļos,” piebilda Ukrainas prezidents.
Jau ziņots, ka piektdien Aļaskā paredzēta Trampa un Putina tikšanās, kurā tiks apspriestas iespējas pārtraukt karadarbību Ukrainā.
Virkne Eiropas valstu ir uzsvērušas, ka par mieru Ukrainā nedrīkst lemt bez Ukrainas un Eiropas līdzdalības.