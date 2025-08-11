#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

“Mēs saprotam Krievijas nodomu, bet to nepieļausim” – Zelenskis sola izjaukt Putina viltīgos plānus attiecībā uz ASV 0

LETA
0:31, 11. augusts 2025
Viedokļi

Ukraina saprot Krievijas nodomu apmānīt ASV un nepieļaus, lai tas notiek, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Šodien ir tieši nedēļa kopš lielā notikuma” – Aija Andrejeva dalās laimē ar visu Latviju
Venss atklāj, kā ASV plāno izbeigt karu Ukrainā: neapmierinātas būs abas puses
Veselam
Aizmirsti garas diētas, šie sporta veidi dedzina taukus dažu minūšu laikā! 8 sporta veidi, kas palīdzēs ātri notievēt
Lasīt citas ziņas

“Protams, mūsu komanda strādā kopā ar Amerikas Savienotajām Valstīm – mēs ne uz dienu nepārtraucam komunikāciju par to, kā nodrošināt reālu mieru,” ikvakara videouzrunā sacīja Zelenskis.

“Mēs saprotam Krievijas nodomu mēģināt apmānīt Ameriku. Mēs to nepieļausim,” uzsvēra Ukraianas prezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
Kokteilis
Francijā parādījusies iespēja nopirkt ielūgumu uz sveša cilvēka kāzām: idejas pamatojums ir vienkāršs
Krievija pirms miera sarunām demonstrē attieksmi, nometot aviobumbu uz Zaporižjas autoostas

“Es patiešām augstu vērtēju apņēmību, ar kādu [ASV] prezidents [Donalds] Tramps ir nodomājis pārtraukt nogalināšanu karā. Katru dienu daudzi cilvēki atdod savas dzīvības,” teica Zelenskis.

“Taču vienīgais šo slepkavību pamatcēlonis ir [Krievijas diktatora Vladimira] Putina vēlme karot un manipulēt ar ikvienu, ar ko viņš kontaktējas,” sacīja Zelenskis.

“Mēs Ukrainā labi pazīstam Krieviju, un tieši tādēļ ukraiņi jau vairāk nekā trīs gadus ir pārdzīvojuši pilna mēroga karu ārkārtīgi sarežģītos apstākļos,” piebilda Ukrainas prezidents.

Jau ziņots, ka piektdien Aļaskā paredzēta Trampa un Putina tikšanās, kurā tiks apspriestas iespējas pārtraukt karadarbību Ukrainā.

Virkne Eiropas valstu ir uzsvērušas, ka par mieru Ukrainā nedrīkst lemt bez Ukrainas un Eiropas līdzdalības.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija pirms miera sarunām demonstrē attieksmi, nometot aviobumbu uz Zaporižjas autoostas
Venss atklāj, kā ASV plāno izbeigt karu Ukrainā: neapmierinātas būs abas puses
Sasaukta ES ārlietu ministru ārkārtas sanāksme, kas notiks jau rīt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.