Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
Foto: AFP/SCANPIX

Sasaukta ES ārlietu ministru ārkārtas sanāksme, kas notiks jau rīt 0

LETA
18:21, 10. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Savienības (ES) ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa svētdien paziņoja, ka pirmdien sasaukusi ES valstu ārlietu ministru ārkārtas sanāksmi par Ukrainu.

Kallasa arī uzsvēra, ka gadījumā, ja starp ASV un Krieviju tiks panākta vienošanās Ukrainas jautājumā, tad tam jānotiek ar Ukrainas un ES dalību.

“[ASV] prezidentam Donaldam Trampam ir taisnība, ka Krievijai ir jāizbeidz karš pret Ukrainu. ASV ir spēkos piespiest Krieviju nopietni risināt sarunas. Jebkurā darījumā starp ASV un Krieviju ir jāiekļauj Ukraina un ES, jo tas ir Ukrainas un visas Eiropas drošības jautājums,” teikts Kallasas paziņojumā.

“Es sasaucu ES ārlietu ministru ārkārtas sanāksmi pirmdien, lai apspriestu mūsu turpmākos soļus,” norādīja Kallasa. Sanāksme notiks tiešsaistē.

“Mēs strādājam, lai panāktu ilgtspējīgu un taisnīgu mieru, un starptautiskās tiesības nepārprotami paredz – visas uz laiku okupētās teritorijas pieder Ukrainai,” uzsvēra ES ārpolitikas vadītāja.

Viņa arī brīdināja, ka jebkāda vienošanās nedrīkst kļūt par atspēriena punktu turpmākai Krievijas agresijai pret Ukrainu, transatlantisko aliansi un Eiropu.

Jau ziņots, ka piektdien Aļaskā paredzēta ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās, kurā tiks apspriestas iespējas pārtraukt karadarbību Ukrainā.

Tramps ir izteicies, ka vienošanās starp Krieviju un Ukrainu nozīmētu, ka notiks kāda teritoriju apmaiņa, gan nesniedzot sīkākas detaļas.

Taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau noraidījis jebkādus priekšlikumus, kas apdraudētu Ukrainas teritoriālo nedalāmību, sakot, ka Kijiva “nedos Krievijai nekādas balvas par to, ko tā ir izdarījusi”, un ka “ukraiņi neatdos savu zemi okupantam”.

Ukrainas konstitūcija aizliedz atdot teritoriju.

Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Vācijas, Polijas un Somijas līderi, kā arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena svētdien publiskoja paziņojumu, kurā uzsver, ka “ceļu uz mieru Ukrainā nedrīkst noteikt bez Ukrainas”.

Mēs joprojām esam apņēmušies ievērot principu, ka starptautiskās robežas nedrīkst mainīt ar spēku,” sacīts paziņojumā.

