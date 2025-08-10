#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Venss atklāj, kā ASV plāno izbeigt karu Ukrainā: neapmierinātas būs abas puses 0

LA.LV
21:01, 10. augusts 2025
Viedokļi

ASV par galveno faktoru Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanā uzskata vienošanos, kas balstītos uz pašreizējo frontes līniju, par to paziņojis ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.

“Kas no tā iznāks? Patiesībā viss ir vienkārši. Ja ņem vērā esošo frontes līniju starp Krieviju un Ukrainu, mēs mēģināsim panākt kādu sarunu, noregulējumu, ar kuru ukraiņi un krievi varētu sadzīvot, dzīvot relatīvā mierā, lai tiktu pārtraukta slepkavošana,” sacīja Venss.

Vienlaikus viņš atzina, ka maz ticams, ka šādi miera nosacījumi iepriecinās gan Ukrainu, gan Krieviju. “Tas nevienu nepadarīs pārāk laimīgu. Gan krievi, gan ukraiņi, visticamāk, beigās būs neapmierināti,” piebilda viceprezidents.

Iepriekš ASV senators Lindsijs Greiems pauda, ka Ukraina nespēs padzīt krievus, tāpēc notiks teritoriju apmaiņa, vienlaikus uzstājot uz nepieciešamību turpināt Ukrainas bruņošanu.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau iepriekš paziņojis, ka valsts neplāno brīvprātīgi atdot savas zemes. Savukārt BILD galvenais redaktors rakstīja, ka medijos cirkulē vairāki plāni, kuros paredzēts, ka ASV atbalstīs pilnīgu Doņeckas un Luhanskas apgabalu nodošanu Krievijai, bet Zaporižjas un Hersonas apgabalos pamiera līnija sakristu ar esošo fronti. Tas faktiski nozīmētu, ka Ukrainas armijai būtu brīvprātīgi jāatdod okupantiem savas teritorijas.

