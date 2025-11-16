“Migla kļuva par slazdu: Ukrainas “Holodnij Jar” brigāde iznīcina Krievijas kolonnu slepenā operācijā 0
Ukrainas 93. “Holodnij Jar” brigāde sakāva krievu bruņoto spēku kolonnu, kas bija izmantojusi miglu, lai izlauztos cauri frontei, raksta dialog.ua.
Leģendārā Ukrainas bruņoto spēku 93. “Holodnij Jar” brigāde publicēja videoierakstu, kurā redzama krievu bruņotās kolonnas sakāve netālu no Rusīnjas Jar, uz austrumiem no Dobropillas izciļņa. Sauszemes droni palīdzēja pamanīt ienaidnieku blīvā miglā, kas bija galvenais faktors viņu panākumos. Sīkāka informācija un videoieraksti tika publicēti brigādes Facebook kontā.
Militārpersonas atzīmēja, ka Krievijas propaganda mēģina attēlot viņu konvoja iznīcināšanu kā panākumu. Vairāki Z kanāli ziņoja par veiksmīgu izrāvienu Rusyn Yar. Holodnojarova karaspēks atmaskoja melus, parādot ienaidnieka aprīkojuma iznīcināšanas videoierakstus.
Iebrucēji cerēja, ka laika apstākļi, īpaši blīva migla, apžilbinās mūsu dronus. Tomēr, kā uzsvēra brigāde, jaunākās uz zemes bāzētās robotizētās izlūkošanas sistēmas uzbrukuma laikā atradās aiz ienaidnieka līnijām.
Tās pamanīja krievu kolonnas un pārraidīja to koordinātas, ļaujot bezpilota lidaparātiem (FPV) efektīvi uzbrukt ienaidnieka transportlīdzekļiem.
“Neskatoties uz pastāvīgo ienaidnieka spiedienu, holodjarovieši tur savas pozīcijas. Visas brigādes vienības katru dienu atdod visus spēkus, un cīņa turpinās. Cīņa tikai pasliktinās!” ziņoja militārpersonas.