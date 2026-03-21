Foto – AFP/LETA. Ilustratīvs attēls

Migrants, cenšoties izvairīties no deportācijas, lidostā norij veipa bateriju 0

LA.LV
20:13, 21. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Kāds ēģiptiešu migrants norijis e-cigaretes jeb veipa bateriju, cenšoties izvairīties no deportācijas dažas stundas pirms plānotā lidojuma, ziņo Daily Mail.

Ārvalstu pilsonim-likumpārkāpējam ceturtdien kopā ar citiem deportējamajiem vajadzēja iekāpt privātajā lidmašīnā, lai dotos uz Albāniju, pirms viņu nogādātu atpakaļ dzimtajā pilsētā – Ēģiptē.

Pirms lidojuma, atrodoties aizturēšanas vietā, viņam tika iedota e-cigarete. Viņš norija tās litija bateriju un tika nogādāts slimnīcā, kur mediķi viņam sniedza neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Pēc tam viņš atkal tika nogādāts aizturēšanas iestādē, bet lidojums gan tika atcelts.

Amatpersonas tagad izmeklē incidenta apstākļus, un tiek ziņots, ka vīrietis jau iepriekš izcēlies ar sliktu uzvedību deportācijas mēģinājuma laikā.

Uzņēmuma “Mitie” pārstāvis laikrakstam The Guardian sacīja: “Šis incidents pašlaik tiek izmeklēts. Šobrīd nav pierādījumu, ka mūsu kolēģi būtu rīkojušies nepareizi vai pārkāpuši procedūras. Mūsu prioritāte joprojām ir mūsu aprūpē esošo cilvēku drošība un labklājība.”

“Traucējoša uzvedība neko nedos, un mēs turpināsim deportācijas procesu, tiklīdz tas būs iespējams,” viņš uzsvēra.

Lidojuma atcelšanas izmaksas pašlaik nav zināmas, privāto lidmašīnu nolīgšana Iekšlietu ministrijas deportācijas vajadzībām var izmaksāt simtiem tūkstošu mārciņu.

Kā izrādās, traucējumi deportācijas lidojumu laikā nav retums — Iekšlietu ministrijas amatpersonas pat mēdz piedāvāt nepaklausīgiem pasažieriem naudu, lai viņus nomierinātu.

