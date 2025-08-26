“Gribu bērnu no jums abām!” Patvēruma meklētāju apsūdz par mēģinājumu pavedināt 14 gadus vecas meitenes 0
Tiek ziņots, ka 38 gadus vecs patvēruma meklētājs Lielbritānijā, Epingā, esot mēģinājis noskūpstīt 14 gadus vecu meiteni un viņai sacījis, ka vēlas bērnu gan no viņas, gan viņas draudzenes, tika paziņots tiesā.
Vīrietis it kā uzlicis roku uz meitenes augšstilba un vairākkārt aicinājis viņu doties uz viesnīcu “Bell”, kurā viņš tika izmitināts dažas dienas pēc ierašanās Apvienotajā Karalistē ar nelielu laivu.
Šie piedāvājumi tika noraidīti, un viņam skaidri tika pateikts, ka meitenes ir 14 gadus vecas.
Policijas video liecībā, kas tika atskaņota tiesā, pusaudze stāstīja, ka notikuma brīdī viņa kopā ar draugiem sēdējusi uz soliņa un ēdusi picu.
Viņa teica: “Viņš staigāja apkārt, tad pienāca. Viņš izskatījās izsalcis, tāpēc mēs prasījām: “Vai gribi gabaliņu?” Viņš apsēdās, paņēma šķēli un pēkšņi teica: “Es gribu vienu bērnu no tevis un vienu bērnu no tavas draudzenes.””
Meitene piebilda, ka viņas draugs-puisis apsēdies starp viņiem, taču vīrietis tomēr mēģinājis viņu noskūpstīt.
Viņa sacīja: “Lai arī kur mēs ietu, viņš bija kaut kur aiz stūra.”
Kad vīrietis mēģinājis viņu pierunāt doties līdzi uz viesnīcu, viņa sastingusi, bet viņš turpinājis skatīties uz viņu un piedāvājis viņai iedzert alu.
Viņa sacīja, ka vairākkārt teikusi nē, taču viņš uzstājis, ka tas neesot svarīgi. Pusaudze tiesā atzina, ka jutusies ļoti izbiedēta.
Vīrietis seksuālās vardarbības epizodes noliedz. Tikmēr tiesa tika informēta, ka vēl viens vīrietis, Sīrijas valstspiederīgais, kurš arī dzīvoja tajā pašā viesnīcā, ir apsūdzēts par septiņiem noziegumiem.
Arī citi vīrieši ir apsūdzēti par nekārtībām ārpus viesnīcas.
Prokurors norādīja, ka lieta izraisījusi plašu sabiedrības uzmanību, tostarp protestus.