Kādas zāles nevajadzētu lietot lidmašīnā: svarīgs brīdinājums ceļotājiem

LA.LV
15:40, 7. oktobris 2025
Veselam Ārstēšana

Daudzi ceļotāji, lai nodrošinātu sev mierīgu lidojumu, mēdz lietot miega zāles. Taču speciālisti brīdina – šis ieradums var būt bīstams un radīt nopietnas veselības problēmas, raksta “The Mirror”.

Farmaceite Sīma Hatri skaidro: daudzi pasažieri cer, ka miega tabletes palīdzēs viņiem galamērķī ierasties atpūtušiem un mundriem, taču bieži notiek pretējais – pēc šāda mākslīgi izraisīta miega cilvēks jūtas vēl vairāk noguris un nespēj viegli pārvarēt laika joslu maiņu.

Turklāt, lietojot šos preparātus, lidojuma laikā cilvēks gandrīz nekustas.
Tas rada augstu trombu veidošanās risku kājās. Sausais gaiss lidmašīnas salonā vēl vairāk sabiezina asinis, un miega līdzekļi šo problēmu tikai pastiprina.

Farmaceite brīdina – šāda kombinācija var būt īpaši bīstama.

Papildus tam gaisa spiediens kabīnē ietekmē arī miega zāļu darbību. Lielā augstumā skābekļa līmenis ir zemāks, tādēļ nomierinošie līdzekļi var radīt pārmērīgu miegainību, samaņas zudumu vai pat elpošanas traucējumus

No sedatīviem preparātiem būtu jāizvairās arī senioriem un cilvēkiem ar elpošanas ceļu slimībām, piemēram, astmu.

“Pat neliela deva lielā augstumā var iedarboties daudz spēcīgāk un dažos gadījumos radīt dzīvībai bīstamus stāvokļus,” uzsver Hatri.

