"Ministri teiks, ka tie jau santīmi, bet uzkrājumiņi labi!" Puče atklāj visu, ko zina par jauno vēstnieku
Svētceļojums ir beidzies un tas nozīmē, ka laiks ir pārmaiņām.
“Pie svētā krēsla tagad turēsies kāds cits. Tā ir ierēdņu rotācija. Diplomāti mēdz rotēt. Tagad ierotējis sistēmā ir Māris Selga,” TV24 raidījumā “Stopkadri” stāsta Armands Puče.
Ko mēs par viņu zinām?
Dzimis 1966. gadā Talsos. Pēdējā darba vieta ārlietu ministrija, kur bija valsts sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos.
Ir bijusi pieredze Ēģiptē, Jordānijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Ķīnā, Vjetnamā, Mongolijā, ASV. Uzkrājumos aptuveni 112 400 eiro. “Ja tāda darba pieredze, uzkrājumiņiem taču jābūt! Jebkurš ministrs teiktu, ka tie jau santīmi vien!” Puče smej.
Alga par 2024. gadu bija 126 701 eiro, jeb aptuveni 10 000 eiro mēnesī.