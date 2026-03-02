Vismaz 150 upuri: lietas materiāli atklāj būtiskas detaļas par notiesāto skolotāju-pedofilu no Zemgales 0
Lietas materiāli par Zemgales skolotāju un datorspeciālistu, kurš astoņu gadu garumā seksuāli izmantoja bērnus tiešsaistē, atklāj vairākas būtiskas detaļas, gan noziegumu apmēru, gan arī to, ka vīrieti pirmo reizi īslaicīgi aizturēja pusgadu pirms apcietināja, vēsta LTV raidījums “de facto”.
Skolotāju un datorspeciālistu no Zemgales notiesāja par kopumā 172 noziedzīgiem nodarījumiem. 37 gadus vecais vīrietis lielā skaitā lejupielādēja video materiālus, kuros redzams, kā seksuāli izmanto bērnus. Ar laiku viņš šādus video arī pats sāka veidot. Viņam piesprieda 15 gadus ilgu cietumsodu un septiņu gadu probācijas uzraudzību pēc tam. Maksimālais iespējamais sods šajā gadījumā bija 20 gadi ieslodzījumā.
“Pēc būtības persona nav fiziski nevienu izmantojusi, bet viņš lielā apjomā veica darbības, kas bija vērstas tieši uz bērnu pornogrāfijas izgatavošanu. Līdz ar to konkrētajā gadījumā šis sods ir diezgan bargs un atbilstošs konkrētajai situācijai. Tāds sods arī bija apsūdzētajam piedāvāts, un viņš arī piekrita,” norādīja Rīgas Austrumu prokuratūras prokurors Vladislavs Andrejevs.
Starp nu jau notiesāto vīrieti un prokuroru noslēdza vienošanos. Kamēr lieta bija prokuratūrā, vīrietis esot bijis vērsts uz sadarbību. Taču tas notika tikai tad, kad jau bija zināms par policijas iegūtajiem pierādījumiem. “Iztiesāšanas gaitā šī nožēla tika izteikta pie apsūdzības attieksmes paušanas. Apsūdzētais norādīja, ka viņš ļoti nožēlo izdarīto, viņam ir kauns par savām darbībām,” pauda prokurors.
Sākotnējā policijas izmeklēšanā bija aizdomas, ka vīrietis kādu bērnu, kuru tuvinieki bija viņam atstājuši pieskatīšanai, arī seksuāli izmantojis. Prokuratūrā tas neapstiprinājās.
Tiesa vīrieti atzina par vainīgu kopumā par 172 noziegumiem. Kopumā vīrietis notiesāts par seksuālu vardarbību, par pavešanu netiklībā un par pornogrāfiska satura demonstrēšanu un izplatīšanu, tostarp par nepilngadīgo izmantošanu pornogrāfiska materiāla veidošanā.
No kopējiem 15 gadiem, ko vīrietim jāpavada aiz restēm, atskaitīta viena diena, kurā viņu pirmo reizi uz trīs stundām aizturēja par tādu materiālu lejupielādi, kuros redzama bērnu seksuāla izmantošana. Tas bija 2024. gada augustā.
Togad vasarā viņu noteica par aizdomās turamo un kā drošības līdzekli piemēroja liegumu strādāt ar bērniem. Policijā stāstīja, ka tāds esot standarts, kad runa ir par šāda veida noziegumiem. Pēc aizturēšanas epizodes vīrietis skolā vairs neatgriezās. Direktore, pamatojoties uz vīrietim piemēroto liegumu darbam ar bērniem, skolotāju atlaida.
Vismaz 150 upuru
Kopumā no šī vīrieša cieta vismaz 150 bērnu, taču par cietušajiem atzīti 19. Visi oficiāli atzītie cietušie, kuriem varmākam būs arī jāizmaksā kompensācija kopumā vairāk nekā 186 tūkstošu eiro apmērā, ir no Latvijas. Pārējie ir no ārzemēm un viņu vecāki, visticamāk, joprojām nezina, ka viņu bērni ir izmantoti.
“Neskatoties uz to, ka personai jau piespriests cietumsods, darbs joprojām turpinās. Mēs sazināmies, nosūtām informāciju attiecīgajām valstīm, no kurām varētu būt cietušās personas, lai informētu cietušās personas un viņu vecākus,” skaidroja Markuns.
Šī lieta ir būtiska vēl viena iemesla dēļ – par noziedznieku, kurš kopumā astoņus gadus izmantoja bērnus, neviens neziņoja. Iespējams, tāpēc, ka bērni neapjauta, ka viņiem dara pāri.
Plašāk skaties pievienotajā sižetā!