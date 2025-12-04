“Katram ir savas izpratnītes!” Svētās baptistes Evikas ceļojums uz katoļu Vatikānu un svētītie algu saraksti 0

Šis ir laiks, kad premjere strādā – premjerei ir jāstrādā, bet lai strādātu, ir arī jāatpūšas, ir jāsaņem svētība. Attiecīgi viņas sociālajos tīklos ir klipiņš, kurš rada patīkamu noskaņu par to, kā Evika Siliņa satika pašu pāvestu – kas gan var būt skaistāks par svētceļojumu uz Vatikānu, par Dievu un draugiem, šāds ķecerīgs jautājums uzdots TV24 raidījumā “Stopkadri”.

“Protams, mēs nevienam nepārmetam. Katram ir savas izvēles. Premjere ir juriste, viņa ir arī baptiste Mateja draudzē – paši tiksiet skaidrībā, ko tas nozīmē, proti, tie ir protestanti, tas ir kaut kas cits nekā katoļi. Bet… Lai nu tā būtu. Vatikants tomēr ir tikai viens pasaulē,” par šādu niansi smejas raidījuma vadītājs Armands Puče.

Kas ir svētceļojums? Tie ir Dieva meklējumi, ilgas pēc atjaunotas dzīves – “acīmredzot šajā budžeta pieņemšanas laikā Evikai tas ir nepieciešams. Un tad var tikt uz turieni? Saņemot ielūgumus! Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs ir iedevis ielūgumu, tāpēc Evikai tas bija komandējums!” ironizē Puče.

Satversmes 99. pants stāsta, ka baznīca no valsts – reliģijai nav privilēģiju politiskajā vai juridiskajā sistēmā. “Bet, ja sirds velk uz Vatikāna pusi, tad tas ir kaut kas cits. Diplomātiskās attiecības mums ar Svēto Krēslu ir no 1921. gada. Kāds ir saskaitījis – mēs 100 gadus svinot, ja? Simtgade jau tiek svinēta jau vairākus gadus šajā sakarā. Bet nekas. Tā var būt!” atkal smejas žurnālsists.

Latvijas vēstniece pie Svētā Krēsla ir Elita Kuzma – pieredzējusi diplomāte, “viņai ir saistības ar Svēto Krēslu, tāpēc viņa ir svētīta arī algu sarakstā. Lūk, kāda svētība! Gada griezumā 56 000 eiro, pabalstos sakrituši 80 000, bet kopā svētība ir 137 000 eiro liela.”

Raidījuma vadītājs smejas – ceļojums uz Romu ir bijis mārketinga pasākums par nodokļu maksātāju naudu, par kuru mums, sabiedrībai, negrib stāstīt: “Evika aizveda pāvestam gleznu un Nīcas-Bārtas tautastērpa vainagu. Mazliet mulsinoši – kā simboliski iet kopā latviešu tautas tradīcijas un kristietība, bet katram savs, arī izpratnīte.”

Kāds komentārs Zbigņeva Stankeviča lomai šajā visā – skatieties pievienotajā video.

