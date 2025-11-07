“Cilvēks ar zelta sirdi!” Modra Konovalova rīcība aizkustina līdz sirds dziļumiem 0
Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepu ķepā” savos sociālajos tīklos pauduši milzu pateicību uzņēmējam un influencerim Modrim Konovalovam. Viņš – laikā, kad pašam ir tik smagi joprojām sērojot par saviem ģimenes locekļiem, kuri tika nežēlīgi nošauti – sarūpēja dāsnu ziedojumu dzīvnieku biedrībai.
Biedrības pārstāvji veltīja pateicības vārdus Modrim: “Pat tajos brīžos, kad cilvēks pats ir salūzis, nolikts uz ceļiem, viņš spēj domāt arī par citiem. Un tieši tā saucās cilvēcība un tieši tā ir attieksme, kas norāda uz mūsu iekšējo cilvēcības koeficientu un procentu. Milzīgs, milzīgs paldies Modrim. Ķepas ir, bija un būs par sirdscilvēkiem.”
Kā noprotams, patversmē mītošajiem dzīvniekiem, Modris ziedojis lielos iepakojumus ar suņu barību un dažādus gaļas izstrādājumus.
Cilvēki komentāru sadaļā arī pauduši labus vārdus Modrim. Kāds novērtē viņa labo sirdi, cits novēl izturēt šo grūto laiku, kam viņš iet cauri.
“Lai vairāk tādu cilvēku kā Modris. Visu cieņu Jums.”
“Cilvēks ar lielo vārdu…par maz ir teikts, bet visu redzot un zinot, lai dots devējam atdodas…es skatos ar asarām acīs… bet zinu, kā izturēs un gaisma tumsu uzvarēs. Mīļš sveiciens Modrim, izturību un drošsirdību.”
“Cilvēks ar zelta sirdi.”
“Paldies Modri par tavu labo sirdi, mēs esam ar tevi, nezaudē cerību. Taisnība uzvarēs, ļaunums izgaisīs.”
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā tika sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Sākumā uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis tika atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Vēlāk, ņemot vērā pārbaudes starpziņojumu, Gaili atlaida.
Tāpat pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par citu notikuma vietā bijušo darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.