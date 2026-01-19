Ekrānšāviņi no X

Mūžībā 93 gadu vecumā devies pasaules modes ģēnijs, itāļu modes dizainers, Valentino 0

LETA
22:18, 19. janvāris 2026
93 gadu vecumā savās mājās Romā pirmdien miris itāļu modes dizainers Valentino Garavani, plašāk pazīstams kā Valentino, vēsta mediji.

Viņš bija viens no pasaulslavenā Valentino modes nama dibinātājiem un kopā ar Džordžo Armani un Karlu Lāgerfeldu ilgus gadus ieņēma vadošo pozīciju modes pasaulē.

Viņa tērpus valkājušas Holivudas zvaigznes, karaļnamu pārstāvji un citi sabiedrībā plaši zināmi cilvēki, tai skaitā princese Diāna, Elizabete Teilore un Žaklīna Kenedija.

Valentino bēru ceremonija notiks 23. janvārī Svētās Marijas Eņģeļu un Mocekļu bazilikā Romā.

Itālijas premjerministre Džordža Meloni platformā “X” apliecināja cieņu Valentino, norādot, ka viņš mūžīgi paliks itāļu augstās modes simbols. “Šodien Itālija zaudē leģendu, bet viņa mantojums turpinās iedvesmot vairākas paaudzes. Paldies par visu,” rakstīja Meloni.

