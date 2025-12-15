Foto: Canva Pro

Tavā apģērbā ir šīs krāsu kombinācijas? Nav brīnums, ka izskaties par 15 gadiem vecāka

18:49, 15. decembris 2025
Kad es sāku izskatīties tik nogurusi/is? Vai šis ir jautājums, ko pēdējā laikā, skatoties spogulī, sev uzdod? Ja tā, tad ļoti iespējams, ka vaina ir nevis gados, bet tava apģērba krāsās!

Apģērbs ne tikai piešķir mūsu personībai raksturu, bet diemžēl arī padara vecāku nekā patiesībā esam. Noteikti krāsu pāri jeb krāsu kombinācijas var iedot mums vairāk gadu. Pat līdz 15 gadiem klāt!

Nepārprotiet, eksperti uzsver, ka neviena krāsa nav slikta, bet mijiedarbojoties viena ar otru un cilvēka ādas toni, krāsas mūsu apģērbā var izdarīt pamatīgu lāča pakalpojumu.

Ir krāsu kombinācijas, kuras pilnībā atņem mūsu sejai vitalitāti, savukārt citas liek mums izskatīties enerģijas pilniem.

Uzzini, no kurām krāsu kombinācijām apģērbā labāk izvairīties, ja vien nevēlies izskatīties par 15 gadiem vecāka/s.

