Nākamais "upuris" pēc Hormuza? Hutieši draud bloķēt kritiski svarīgu jūras šaurumu – sekas justu daudzi
Pieaugot spriedzei Tuvajos Austrumos, Irānas atbalstītie hutieši draud bloķēt vēl vienu nozīmīgu jūras šaurumu, caur kuru tiek pārvadāta nafta – tikai ap 29 km plato Bābelmandebu, ko mēdz saukt arī par Asaru vārtiem.
Kā ziņo medijs Daily Mail, šaurums savieno Sarkano jūru ar Adenas līci un kalpo kā alternatīvs maršruts Hormuza šaurumam, kuru Irāna faktiski jau ir bloķējusi.
Ja tiktu traucēti abi šie maršruti, sekas izplatītos daudz tālāk par reģionu, ietekmējot piegādes ķēdes, enerģijas tirgus un kuģošanas izmaksas visā pasaulē.
Aptuveni 10% pasaules jūras tirdzniecības plūsmas notiek caur Sarkano jūru. Šis aptuveni 2250 km garais ūdens ceļš savieno Indijas okeānu ar Vidusjūru caur Suecas kanālu.
Lai kuģi iebrauktu vai izbrauktu no šī maršruta dienvidu galā, tiem jāšķērso Bābelmandebs. Vienā pusē atrodas Jemena, bet otrā – Džibutija un Eritreja.
Hutieši kontrolē Jemenas galvaspilsētu Sanu kopš 2014. gada un līdz šim bija izvairījušies no tiešas iesaistes ASV un Izraēlas konfliktā ar Irānu. Tomēr viņu uzbrukumi kuģiem Izraēlas un “Hamās” kara laikā izraisīja haosu Sarkanajā jūrā, pa kuru ik gadu tiek pārvadātas miljardu vērtas preces.
Laikā no 2023. līdz 2025. gadam hutieši ar raķetēm un droniem uzbruka vairāk nekā 100 tirdzniecības kuģiem, nogremdējot divus kuģus un nogalinot četrus jūrniekus.
Šajā periodā kuģu skaits, kas šķērsoja Suecas kanālu, samazinājās no 26 000 līdz 12 700.