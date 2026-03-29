Kuģis Hormuza šaurumā
Foto. Scanpix/LETA/EPA/OLIVIER HOSLET

Nākamais "upuris" pēc Hormuza? Hutieši draud bloķēt kritiski svarīgu jūras šaurumu – sekas justu daudzi

21:46, 29. marts 2026
Pieaugot spriedzei Tuvajos Austrumos, Irānas atbalstītie hutieši draud bloķēt vēl vienu nozīmīgu jūras šaurumu, caur kuru tiek pārvadāta nafta – tikai ap 29 km plato Bābelmandebu, ko mēdz saukt arī par Asaru vārtiem.

Kokteilis
Nauda, iespējas un izaugsme: 4 zodiaka zīmēm līdz jūnijam būs veiksmīgais periods
Kokteilis
FOTO. 10 visu laiku seksīgāko vīriešu tops – tajā iekļuvis arī visiem labi zināms latviešu dziedātājs
Kokteilis
Neaizmirstamas naktis garantētas! Nosauktas 3 kaislīgākās zodiaka zīmes
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo medijs Daily Mail, šaurums savieno Sarkano jūru ar Adenas līci un kalpo kā alternatīvs maršruts Hormuza šaurumam, kuru Irāna faktiski jau ir bloķējusi.

Ja tiktu traucēti abi šie maršruti, sekas izplatītos daudz tālāk par reģionu, ietekmējot piegādes ķēdes, enerģijas tirgus un kuģošanas izmaksas visā pasaulē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Balvu novadā izcēlies ugunsgrēks: notikuma vietā strādā divas autocisternas
“Sagaidu VUGD skaidrojumu par mājaslapas 112.lv tehnisko kapacitāti.” Siliņa asi reaģē uz problēmām trauksmes laikā
Viedoklis
Normāli? Latgales pusē, iespējams, ielidojis drons, bet mūsu dienestiem ir “uzkārusies” mājaslapa

Aptuveni 10% pasaules jūras tirdzniecības plūsmas notiek caur Sarkano jūru. Šis aptuveni 2250 km garais ūdens ceļš savieno Indijas okeānu ar Vidusjūru caur Suecas kanālu.

Lai kuģi iebrauktu vai izbrauktu no šī maršruta dienvidu galā, tiem jāšķērso Bābelmandebs. Vienā pusē atrodas Jemena, bet otrā – Džibutija un Eritreja.

Hutieši kontrolē Jemenas galvaspilsētu Sanu kopš 2014. gada un līdz šim bija izvairījušies no tiešas iesaistes ASV un Izraēlas konfliktā ar Irānu. Tomēr viņu uzbrukumi kuģiem Izraēlas un “Hamās” kara laikā izraisīja haosu Sarkanajā jūrā, pa kuru ik gadu tiek pārvadātas miljardu vērtas preces.

Laikā no 2023. līdz 2025. gadam hutieši ar raķetēm un droniem uzbruka vairāk nekā 100 tirdzniecības kuģiem, nogremdējot divus kuģus un nogalinot četrus jūrniekus.

Šajā periodā kuģu skaits, kas šķērsoja Suecas kanālu, samazinājās no 26 000 līdz 12 700.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Karš Irānā var pāriet daudz bīstamākā fāzē: medija rīcībā nonākusi informācija, ko ASV plāno iesākt
“Trampa šaurums!” ASV prezidentam Donaldam Trampam prātā ir ienākusi kāda jauna ideja
“Situācija ir ļoti smaga…” karš Tuvajos Austrumos var novest pasauli pie smagākās krīzes pēdējo desmitgažu laikā
