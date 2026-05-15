Stendzenieks: Tā mūsu lielības piramīda par Latviju kā dronu lielvalsti beidzot ir nogāzusies 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
7:12, 15. maijs 2026
Viedokļi

Reklāmas speciālists un Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda, ka pēdējo gadu laikā ap drošības politikas vēstījumiem izveidotā retorika bijusi pārāk uzpūsta. Viņaprāt, dažādi paziņojumi par “dronu sienu”, “kupolu” un lielu aizsardzības spēju veidošanu radījuši iespaidīgu komunikācijas konstrukciju, kurai agri vai vēlu bija jāsaskaras ar realitāti.

Kokteilis
Kuras 4 horoskopa zīmes ir vislielākie sliņķi? Pat siltās brīvdienās viņus nevar dabūt ārā no dīvāna 2
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus
Kokteilis
Sestā maņa viņiem ir dabas dota: dzimšanas datumi, kuriem piedēvē “raganisku” enerģiju
Lasīt citas ziņas

Stendzenieks norāda, ka šāda vēstījumu, viedokļu un solījumu piramīda nevar pastāvēt bezgalīgi, ja tai nav pietiekama praktiska seguma. Viņaprāt, tās sabrukums bija tikai laika jautājums. Jo ilgāk šāda konstrukcija netiek pārbaudīta vai apšaubīta, jo smagākas var būt sekas brīdī, kad tā sāk brukt.

Pēc viņa domām, pašreizējā situācija izgaismo ne tikai konkrētas problēmas drošības komunikācijā, bet arī plašākus jautājumus par to, kā valstī tiek veidoti politiskie vēstījumi un sabiedrības priekšstati. Stendzenieks uzskata, ka brīdī, kad “plīst pa visām šuvēm”, kļūst redzami arī citi paradoksi, absurdi un sistēmiski trūkumi, par kuriem līdz šim runāts nepietiekami.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Dzeltens vairs nav modē? Vai Latvijas mežos tiešām sākušas augt sarkanas gaiļbiksītes
VIDEO. Āpsis tik ļoti aizraujas ar pusdienu meklējumiem, ka nepamana cilvēku
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus

Viņaprāt, šī situācija ir signāls, ka skaļi politiski saukļi un iespaidīgas metaforas nevar aizstāt reālu rīcību, skaidru atbildību un pārbaudāmu rezultātu. Drošības jautājumos sabiedrībai nepieciešama nevis simboliska pārliecināšana, bet saprotama un ticama informācija par to, kas patiesībā tiek darīts.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Valainis: Latvijai šobrīd vajag nevis politisku drāmu, bet drošību, pārliecību un skaidru rīcību
TV24
“Divi droni mūs pārsteidza nesagatavotus…” Šmits ir pārliecināts, ka Latvija aizvien dzīvo pagātnē un nesaprot mūsdienu kara draudus
Viedoklis
Armands Puče: Lidojošu objektu mierinātāju koalīcija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.