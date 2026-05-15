Stendzenieks: Tā mūsu lielības piramīda par Latviju kā dronu lielvalsti beidzot ir nogāzusies 0
Reklāmas speciālists un Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda, ka pēdējo gadu laikā ap drošības politikas vēstījumiem izveidotā retorika bijusi pārāk uzpūsta. Viņaprāt, dažādi paziņojumi par “dronu sienu”, “kupolu” un lielu aizsardzības spēju veidošanu radījuši iespaidīgu komunikācijas konstrukciju, kurai agri vai vēlu bija jāsaskaras ar realitāti.
Stendzenieks norāda, ka šāda vēstījumu, viedokļu un solījumu piramīda nevar pastāvēt bezgalīgi, ja tai nav pietiekama praktiska seguma. Viņaprāt, tās sabrukums bija tikai laika jautājums. Jo ilgāk šāda konstrukcija netiek pārbaudīta vai apšaubīta, jo smagākas var būt sekas brīdī, kad tā sāk brukt.
Pēc viņa domām, pašreizējā situācija izgaismo ne tikai konkrētas problēmas drošības komunikācijā, bet arī plašākus jautājumus par to, kā valstī tiek veidoti politiskie vēstījumi un sabiedrības priekšstati. Stendzenieks uzskata, ka brīdī, kad “plīst pa visām šuvēm”, kļūst redzami arī citi paradoksi, absurdi un sistēmiski trūkumi, par kuriem līdz šim runāts nepietiekami.
Viņaprāt, šī situācija ir signāls, ka skaļi politiski saukļi un iespaidīgas metaforas nevar aizstāt reālu rīcību, skaidru atbildību un pārbaudāmu rezultātu. Drošības jautājumos sabiedrībai nepieciešama nevis simboliska pārliecināšana, bet saprotama un ticama informācija par to, kas patiesībā tiek darīts.