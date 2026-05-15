Rēzeknē šodien mācības tomēr notiks; Ludzas un Krāslavas novados pēc gaisa trauksmes – atceltas 0
Rēzeknē piektdien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā, aģentūrai LETA apstiprināja pašvaldībā.
Sākotnēji pašvaldība informēja, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā visās izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Pašvaldība norādīja, ka pēc apdraudējuma beigām tiks pieņemts atsevišķs lēmums par darba organizāciju.
Pilsētas mērs Jānis Tutins (“Kopā Latvijai”/LPV) aģentūrai LETA apliecināja, ka, ņemot vērā apdraudējuma beigšanos, visas iestādes strādā ierastajā režīmā. Viņš norādīja, ka papildu informācija par to, kas šonakt varētu būt noticis, viņam nav.
Savukārt Ludzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos.
Ludzas novada pašvaldība vēl pirms brīdinājuma atcelšanas informēja, ka visās Ludzas novada izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Vienlaikus izglītības iestādes nepieciešamības gadījumā nodrošinās bērnu uzņemšanu. Tāpat vietvara informēja, ka pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā.
Savukārt Krāslavas novada pašvaldība informēja, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnudārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādās attālinātā dežūrrežīmā, agrā rītā vēstīja vietvara.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka naktī uz piektdienu Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Plkst. 6.40 NBS paziņoja par apdraudējuma beigām.