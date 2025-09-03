Nāksies iztikt bez pases… Agita sašutusi par PMLP nosacījumiem un izmaksām dokumentu maiņai 5
Sieviete vārdā Agita izsaka sašutumu par dokumentu saņemšanas kārtību Latvijā, lai iegūtu pasi, viņai obligāti jāizņem arī eID karte, pat ja tā nav vajadzīga.
Sociālajā medijā “Facebook” sieviete dalās savā pieredzē: “Šodien biju PMLP mainīt pasi. Nu, kā jūs domājiet, man tas izdevās? Protams, ka nē! Jo pasi par 44€ nevar dabūt, ja tu neņem arī eID karti pa 25€. Mans arguments, ka man eID karti nevajag, netika ņemts vērā. Tā kā šobrīd man nāksies iemācīties kā izdzīvot bez personu apliecinoša dokumenta un par ceļošanu varu principā aizmirst kā tādu…”
Sieviete piebilst: “Uz manu argumentu, ka ja valstij vajag, lai izsniedz man eID karti bezmaksas, saņēmu atbildi: “Jūs esat maznodrošināta persona?” Tātad valsts piedāvātais risinājums ir: kļūt par maznodrošinātu personu, jo tad man šis dokuments, kas man NAV VAJADZĪGS, tikšot izsniegts bezmaksas. Mājienu sapratu.”
“Diezgan jautri, lai neteiktu, ka pilnīgi anormāli,” piebilst Agita.
Ieraks sociālajos tīklos piesaistīja daudzu cilvēku uzmanību. Komentāru sadaļā publicēti vairāki simti komentāru, kuros cilvēki izsaka savas domas par piedzīvoto situāciju.
Mudīte raksta: “Kolosāls bizness – 70 eur par sīkiem papīriņiem uz noteiktu laiku, kuri turklāt skaitās valsts īpašums, ne pilsoņa, kurš par to samaksājis. Kā sods par to, ka esi piedzimis.”
Lietotāja Līva steidz oponēt diskusijas autores pausto viedokli: “Jūsu arguments, ka Jums ID karti nevajag, neiztur kritiku, jo vismaz 2 gadus Latvijā obligātais dokuments ir tieši ID karte, pase ir tikai izvēles dokuments. Cena arī neiztur kritiku, jo mūsu valstī cena ir tāda pati kā kaimiņzemēs, bet lētāk kā, piemēram, Vācijā.”
Viesturs norāda, ka sistēmā jau vairākus gadus ir novērojamas nepilnības: “Šī personu dokumentu problēma ir visu laiku, tik pēdējos gados tā kļuvusi daudz pamanāmāka! Johaidī, lai atbrauc uz Igauniju un pamācās, kā to darīt pareizi! Aizgāju uz tuvējās policijas nodaļā iesniedzu dokumentus bez rindas, vispirms iegāju kabīnē, uztaisīju fotogrāfiju, tad pie policijas nodaļas darbinieka, kas patiesībā ir policists, izdarīju visas procedūras!”
Tas pats sociālā medija “Facebook” lietotājs turpina: “Kad Latvijā vajadzēja novakcinēt, atradās darbinieki, atradās vietas, pat kapos, tirgū, bet dokumentu pieņemšanai viņiem trūkstot darbinieku un nedrīkst ņem kuru katru! Tiešām kā ar tiem, kam tas ekstrēmi nepieciešams, kam nav laika sēdēt dzīvajā rindā un gaidīt, cerēt! Absurds ir tas, nav svarīgi, kur dokumentus tu iesniedz, visus sūta uz Rīgu, bet nebija tiesības tos saņemt Rīgā, bet cik dzirdēts, tagad var, tāpēc iesaku pameklēt e rindā brīvas vietas citā pilsētā, kad man vajadzēja, Alūksnē nebija rindu, varēja pieteikties uz nākamo dienu! Neprasiet padomus cilvēkam, kas ir nomainījis, jo tagad viņš ir kings, tu čīkstulis, melis utt., jo redz viņam nebija nekādu problēmu nomainīt!”
Vairāki cilvēki komentāru sadaļā diskusijas autorei norāda, ka bez personu apliecinoša dokumenta nevar iztikt un tas ir obligāti jāizgatavo. Kitija raksta: “Vai esat informēta ka ja netaisīsiet sev personu apliecinošu dokumentu, maksāsiet sodu? Starp citu viņi neļauj pasi bez ID, bet ID bez pases Jūs varat uztaisīt. Tā kā varat arī pa 25eur tikt pie personu apliecinoša dokumenta.”
Arī sociālajā medijā “X” attiecīgais atgadījums raisījis diskusiju. Aleksis raksta: “Dalos pieredzē. Pasei beidzās termiņš, nepamanīju laikus, šķita, ka nu kas tad tur…Ak, bija tiesa, man bija jāskaidro kāpēc pus gadu esmu nelegāli uzturējies Latvijā. Protams, ka soda nauda…”
Arī kādam citam lietotājam ir gadījusies ķibele ar personu apliecinošu dokumentu: “Tas vēl nav viss — tā pase arī nepilda savas funkcijas. Man vienā bankā nesen izcēlās diskusija par to, ka mans paraksts pasē ir gandrīz izdzisis un to nevar izmantot salīdzināšanai, lai gan pase formāli ir derīga vēl sešus gadus.”
Par attiecīgā pakalpojuma cenu izmaiņām tika brīdināts jau 2024. gadā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes paziņojumā norādīts, ka no 2025. gada 1. janvāra valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 44 eiro un divu darba dienu laikā – 70 eiro. Savukārt, valsts nodeva par personas apliecības jeb eID kartes izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 25 eiro un divu darba dienu laikā – 40 eiro.
No 2026. gada 1. janvāra valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 50 eiro, un divu darba dienu laikā – 75 eiro. Savukārt, valsts nodeva par personas apliecības jeb eID kartes izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 30 eiro, un divu darba dienu laikā –45 eiro.
Fantastika, Kopš ieviesa to eID 2012.gadā, tā cena ir pieaugusi SEŠAS reizes… Toties dzīves līmenis un valsts vērtība ir KRITUSIES SEŠAS reizes… 🤣🤣🤣🤣🤣
