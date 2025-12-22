Līdz Ziemassvētkiem vēl pāris dienas – sinoptiķi nāk klajā ar jaunāko laika prognozi 0
Pirmdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un snigs, prognozē sinoptiķi. Starp mākoņiem izsprauksies saules stari, vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +1..+6 grādi. No rīta un vakarā vietām gaidāms apledojums uz autoceļiem.
Rīgā īslaicīgi līs, pūtīs neliels ziemeļrietumu vējš, vakarā iegriezīsies ziemeļaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +5 grādi.
Skandināvijā pastiprinās anticiklons, no ziemeļaustrumiem tuvojas aukstāks gaiss. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1017 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1023 hektopaskāliem Kurzemes dienvidrietumos.
Apledojums uz ceļiem
Šorīt apledojums Latgalē un vietām Zemgalē, Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 23 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Daugavpils šosejas (A6) no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem, Liepājas šosejas (A9) no Apšupes krustojuma līdz Mazblīdenes, Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Strazdei, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Latgalē un Gulbenes, Bauskas, Dobeles un Tukuma apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Lielākais sals šosezon
Īsi pirms Ziemassvētkiem Latvijā gaidāms līdz šim lielākais sals šosezon, bet svētkos gaisa temperatūra pakāpsies virs nulles, liecina jaunākās laika prognozes.
Straujākais temperatūras kritums būs otrdien, 23. decembrī, kad gaisa temperatūra no rīta pazemināsies līdz 0..-5 grādiem Kurzemē un līdz -5..-10 grādiem pārējā Latvijā, turklāt dienas gaitā nekļūs ievērojami siltāks. Naktī daudzviet uzsnigs, diena būs pārsvarā saulaina.
Ziemassvētku vakarā palielināsies mākoņu daudzums un dažviet gaidāmi nelieli nokrišņi – galvenokārt sniegs Vidzemē. Saglabāsies sals, vien daļā piekrastes gaisa temperatūra kļūs pozitīva, jo vējš iegriezīsies no rietumiem. Sniega būs maz, valsts lielākajā daļā nav gaidāma sniega sega.
Pirmajos Ziemassvētkos, nedaudz pastiprinoties rietumu vējam un mākoņiem aizklājot debesis, jau teju visā Latvijā temperatūra pakāpsies virs nulles, naktī uz 26. decembri gaiss iesils līdz +2..+7 grādiem. Nokrišņu būs maz.
Nedēļas beigās brīžiem gaidāmi nokrišņi un brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Līdzīgi laikapstākļi prognozēti gadumijā.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem janvāris kopumā gaidāms vēss – mēneša vidējā gaisa temperatūra varētu būt zemāka par normu, kas ir -3 grādi.