Pagatavo uz svētkiem saldu vai sāļu eglīti. Tas ir vienkārši! Ieteikt







Ziemassvētkos un Vecgadā ļoti dekoratīvi izskatīsies izveidotas ēdamas eglītes – gan no augļiem, gan no dārzeņiem. Galvenais, lai būtu stingrs viducis ēdamajai eglītei, uz kura sasprauž vēlamos auglīšus un dārzeņus.

Šeit ir vieta fantāzijai. Eglīte var būt veidota tikai no ogām, tikai no augļiem vai jaukti gan no ogām, gan augļiem.

Tieši tāpat veido sāļās eglītes – var būt siera, desas, gaļas eglīte.

Ļoti glīti izskatīsies uz lēzena šķīvja sarindoti dārzeņi eglītes formā. Blakus trauciņš ar gardu mērcīti. Mmm…

Skatieties, iedvesmojieties un radiet savas ēdamās eglītes.