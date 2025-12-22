“Katrs ziedojums – tā ir cerība!” Māmiņu kluba labdarības fonds aicina palīdzēt zēnam ar vairākām smagām diagnozēm 0
Ziemassvētki ir brīnumu laiks, un reizēm pietiek ar mazumiņu, lai padarītu otra svētkus un dzīvi kaut par drusciņu mierpilnāku. Sociālajos tīklos pie sabiedrības vērsies Māmiņu kluba labdarības fonds, ar sirsnīgu un aizkustinošu ierakstu aicinot palīdzēt mazajam Oliveram – zēnam ar vairākām ļoti smagām diagnozēm.
Turpinājumā Māmiņu kluba labdarības fonda sociālo tīklu kontā publicētais ieraksts.
“Olivers ir ļoti mīļš un īpašs zēns, un viņam ir vairākas smagas diagnozes, tai skaitā spastiskā paraplēģija, simptomātiska epilepsija, gastrostoma, binokulārs aklums, neironālais muskuļu vājums, skolioze un kifoze… Un tas diemžēl vēl nav viss…
Katrs mazais solis viņam prasa milzīgu spēku, jo Oliveram ir patstāvīgi ļoti sasprindzināti muskuļi, kas nespēj atslābt, un tas nozīmē, ka laika gaitā spastiski muskuļi neaug līdzi bērna ķermenim – tie kļūst saīsināti, kas rada kustību ierobežojumus, ķermeņa disbalansu un deformāciju risku.
Olivera gadījumā spēcīgās spastikas dēļ viss ķermenis ir saspringts, un tas ir izteikti krūšu daļas kifozē, skoliozē, ļoti uzvilktā plecu daļā. Ir izveidojušās pēdu un roku locītavu kontraktūras, pastāv risks gūžu kontraktūrām, kā arī deformācija jostas lordozē. Spastikas dēļ kreisā kāja ir īsāka nekā labā, elpošana ir pārāk sekla un neregulāra, un arī no speciālistu teiktā ir bažas, lai nepasliktinātos elpošanas funkcija.
ABR ietvaros vecāki tiek apmācīti veikt īpašas terapijas kustības un vingrinājumus mājas apstākļos, lai palīdzētu bērnam ar fiziskajiem traucējumiem, elpošanas problēmām, ķermeņa saspringumu un motoro funkciju ierobežojumiem – tas ir tieši tas, kas nepieciešams Oliveram. Ir liels atvieglojums, ka speciālisti no Beļģijas trīs reizes gadā brauc uz Rīgu, un mums pašiem nav jādodas uz Beļģiju, jo jau tā uz Rīgu mums ir ļoti daudz braucienu pie ārstiem, terapijām un rehabilitācijām. No Preiļiem tas ir diezgan liels attālums.
Septembrī bija kārtējais ABR terapijas kurss, un klāt tam visam bija gada novērtēšana. Mēs ļoti augstu novērtējām terapijas rezultātus – pateicoties ziedotāju atbalstam, mums bija iespēja šo terapiju turpināt veselu gadu un sasniegt labus rezultātus. Uzlabojās mugurkaula, ribu daļas, plecu un krūškurvja stabilitāte, kā arī iegurnis ir palicis stabilāks.
Ir paplašinājies Olivera ķermenis – vairs nav tik ļoti sarāvies, ķermenis vairs tik ļoti nekrīt un nesabrūk uz priekšu. Kakla daļa vairs tik ļoti neiegrimst starp pleciem, un jostas daļa ir atbrīvotāka.
Tika panākti uzlabojumi arī galvas kontrolē, jo kakla daļa ir kļuvusi stiprāka nekā bija. Mazliet uzlabojusies elpošana, bet tā vēl jāstiprina. Ir arī labāks spēks atklepoties, līdz ar to slimošanas laikā ir vieglāk.
Pateicoties ziedotāju atbalstam, Olivers ir saņēmis divas cilmes šūnu transplantācijas Slovākijas klīnikā, un ir arī papildu uzlabojumi. Oliveram ir minimāli uzlabojumi redzē, un tika izrakstītas brilles. Protams, redzes nerva atrofijas dēļ nav skaidrs, cik skaidri viņš spēj redzēt, taču gan paši, gan speciālisti esam novērojuši, ka ar brillēm viņš mēģina pētīt apkārt notiekošo un šķiet ieinteresētāks nekā bez brillēm. Viņš arī izteiktāk spēj reaģēt uz gaismu un tumsu. Arī tas mums ir ļoti liels sasniegums.
Ikdienā Olivers ir kļuvis aktīvāks – aktīvāk kustina rokas un kājas, ir uzlabojusies roku koordinācija, kad mēģina virzīt rokas kopā vai pretoties, ja kaut kas nepatīk. Viņš vairāk reaģē un ieklausās, izrāda emocijas izteiktāk, mēģina pateikt dažas zilbes gan skaidri, gan arī neskaidras skaņas, kā arī izdveš skaņas emocionālā līmenī.
Tās ir mazas uzvaras, kas iedvesmo.
Kā palīdzēt?
Ir nepieciešama palīdzība, lai mēs varētu turpināt ABR terapiju, ar mērķi uzlabot un panākt vienotāku un stabilāku ķermeņa asi – no kakla līdz iegurnim – caur pakāpenisku audu atbloķēšanu, stiprināšanu un dziļāku iekšējo savienojumu veidošanu. Tas nodrošinās:
- vēl labāku galvas un ķermeņa kontroli,
- uzlabotu plecu un iegurņa līniju,
- efektīvāku elpošanu,
- stabilāku stāju un kustību koordināciju,
- iespēju ķermenim pareizi augt un attīstīties.
Lai uzlabotu Olivera stāvokli, ir nepieciešams turpināt arī cilmes šūnu terapiju ārvalstīs, lai uzlabotu ķermeņa kustības, atvieglotu rehabilitācijas procesu un vēl vairāk uzlabotu redzi.
Lai turpinātu šo ceļu uz Olivera uzlabojumiem, ir nepieciešama palīdzība 9 650 € gadā, lai apmaksātu ABR terapijas kursus trīs reizes gadā un nākamo cilmes šūnu terapiju ārzemēs.
Katrs ziedojums – tā ir cerība!
MĀMIŅU KLUBA LABDARĪBAS FONDS
Reģ. Nr. 40008273324
Ziedojumu konts: LV27UNLA0055000548342
Paldies par katru ziedojumu!”