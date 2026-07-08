“Nauda nesmird!” Analīze par Krievijas ieroču sastāvu atklāj Rietumiem neglaimojošas lietas 0
TV24 raidījumā par karu Ukrainā Igors Rajevs uzsvēra, ka Ukrainas puse ļoti detalizēti pēta katru notriektu raķeti un katru dronu. Viņš skaidroja, ka “katra raķete, katrs drons tiek izpētīts”, un tas, kas atklājas, diemžēl neiepriecina.
Pēc viņa teiktā, analīzēs atklāts, ka ļoti lielā daļā Krievijas raķešu – pat ap 90% – tiek atrasti dažādi elektroniskie komponenti un mikroshēmas, kas nav Krievijā ražotas.
Rajevs minēja konkrēti H-101 raķetes, kurās tiek atrastas dažādas mikroshēmas. Tāpat viņš uzsvēra, ka arī droni bez mikroshēmām vispār nevar darboties – tie vienkārši nelido un nedarbojas.
Analīzēs esot konstatēti komponenti no vismaz 13 dažādām kompānijām, kuru detaļas tiek atrastas šajos ieročos.
Runājot par sankcijām, Rajevs norādīja – sankcijas ir, bet tās dažādos veidos tiek apietas. Viņš skaidroja, ka bieži tiek izmantotas tā saucamās divējāda pielietojuma preces, kuras oficiāli tiek pārdotas vienā virzienā, bet pēc tam caur starpniekvalstīm nonāk Krievijā.
“Jūs zināt, uz kurieni tas viss iet,” viņš norādīja, piebilstot, ka peļņas vēlme bieži pārspēj morālos apsvērumus.
Viņš uzsvēra, ka ir svarīgi skatīties ne tikai uz sankciju ieviešanu, bet arī uz to, kā preces reāli tiek pārdotas un kur tās nonāk.
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