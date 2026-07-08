Foto: Edijs Pālens/LETA
Foto: Edijs Pālens/LETA
Ilustratīvs attēls.

VIDEO. Bauskā plosās spēcīgs negaiss – pilsētu pārklāj pamatīga krusa 0

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LA.LV
20:23, 8. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā “Facebook” meteorologs Toms Bricis publicējis video no Bauskas, kur otrdienas, 8. jūlija, vakarā spēcīgs negaiss atnesis pamatīgu krusu.

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Līdz ar negaisu daudzviet novērotas arī spēcīgas lietusgāzes un pērkona dārdi. Meteorologi jau iepriekš bija brīdinājuši, ka Latviju sasniegs aktīvs ciklons, kas nesīs stiprus nokrišņus un vietām arī negaisu.

Laikapstākļi tuvākajā diennaktī būtiski neuzlabosies. Kā prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, arī ceturtdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus, vietām tas būs ilgstošs un stiprs, savukārt atsevišķos reģionos iespējams arī pērkona negaiss.

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Naktī laika apstākļus turpinās noteikt aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, bet rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs. Tikmēr austrumu daļā pārsvarā gaidāms īslaicīgs lietus.

Atsevišķās vietās veidosies negaisa mākoņi, un būs dzirdami pērkona dārdi. Pūšot lēnam vējam, vietām valsts austrumos iespējama migla un dūmaka.

Kurzemes piekrastē vējš brāzmās sasniegs 15–18 metrus sekundē, bet vietām pastiprināsies līdz pat 20–21 metram sekundē. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10…+15 grādiem.

Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un lietaina. Brīžiem lietus pastiprināsies, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra būs +13…+15 grādi.

Savukārt ceturtdien dienā ciklons joprojām noteiks laikapstākļus visā Latvijā. Daudzviet gaidāms lietus, bet lokāli veidosies spēcīgi gubu-lietus mākoņi, kas nesīs stipras pērkona lietusgāzes. Piekrastē vēja brāzmas sasniegs 20–22 metrus sekundē.

Debesis vairāk skaidrosies tikai dienas otrajā pusē, un maksimālā gaisa temperatūra būs +14…+19 grādi.

Arī galvaspilsētā ceturtdien saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet vakarā atkal gaidāms lietus un iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16…+18 grādiem.

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